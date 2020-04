Közelebb jött a természet

A kijárási korlátozás miatt érezhetően visszaesett a forgalom, és ezt nemcsak közlekedőként az utakon, de gyakran saját otthonunk közelében is tapasztalhatjuk. A kevesebb zaj és emberi mozgás miatt azon sem kell meglepődnünk manapság, ha egy őz bukkan fel a hátsó kertünkben.

– Az, hogy kevesebb ember mozdul ki, és csökkent a forgalom, valóban hozott némi változást, én úgy látom, hogy a természet is közelít az ember élőhelyéhez. Azok a vadon élő állatok is közelebb húzódnak a városhoz, amelyek például a gát közelében élnek, mert ott viszont több lett az ember. Itt, a környékünkön, a Bökényben például egy őz je­lent meg az egyik ház mellett a sövénynél, szinte mindennap itt van.

De több a madár is a városban, a 451-esen pedig nemrég darvakat láttam mindössze pár méterre az út mellett. Ott korábban is voltak darvak, de ilyen közel még nem, ez is szokatlan. Az is látszik, hogy megállt a légiközlekedés, kevesebb az a nagyon vékony felhőzet, amit a kondenzcsíkok szétterülése okoz. Ilyesmi mostanában nincs, teljesen kék az ég: ha az ember felnéz, az látszik, hogy sokkal kékebb, mint megszoktuk – részletezte Koncz-Bisztricz Tamás.

Az elismert fiatal természetfotósnak az iskolák digitális ok­­tatásra átállásával több ideje van fényképezi és a természetet járni. Most leginkább a madárvilágot fotózza, de úgy látja, a ki­­tisztult éjszakai égbolt is sok lehetőséget rejt. – Én nagyjából ugyanoda járok, mint korábban, ott pedig eddig sem jártak emberek, így gyakorlatilag változatlan a helyzet. Ami feltűnt, hogy rengeteg madár van. Most, hogy volt időm, kiépítettem egy mobil lest, így főleg madarakat fotózok manapság.

Az éjszakai fotózás is nagyon jól működhet most, mivel nincs por és légszennyezettség olyan szinten, ilyenkor sokkal tisztábbak az éjszakák is, és jobban látszódnak a csillagok. Az éjszakai fotózáshoz azonban még nem kezdtem hozzá, mert máson dolgoztam – mondta el a fiatal természetfotós.