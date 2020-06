Madártávlatból festi varázslatos fényképeit a szegedi drónfotós

Ki gépen száll fölébe, annak térkép, Szabó Bálintnak eszményi fotótéma a táj. A szegedi fiatalember fotóit a madarak szemszögéből készíti.

Izgalmas mintákban, különleges alakzatokban bővelkednek Szabó Bálint légi fotói. A fiatalember elegáns templomtornyokból, rózsamezők szőnyegéből, meanderező folyókból kamerával festi varázslatos, színpompás világát.

Erdőn, mezőn nyitott szemmel

Bálint sokat járja a vidéket, Szeged környéki útjain gyakran akad rá egy-egy érdekes helyszínre, témára. Napsütéses időben, ha megkapó látványra bukkan, kiszáll az autójából, és felküldi drónját a levegőbe.

– Jó pár éve fotózom már hagyományos módon – a földről –, nagyjából másfél éve, hogy más szemszögből is megörökítek témákat. Leginkább a természet-, a táj-, és a városfotózás világa áll közel hozzám, ezeknél a téma megkívánja, hogy akár el tudjak emelkedni a földtől egy másfajta látványért – mondta lapunknak Szabó Bálint, majd hozzátette:

– Nagy szélben és esőben nemigen lehet használni a drónt, és körültekintően kell vele felszállási helyet választanom, hogy ne zavarjak másokat. Nem illik emberek fölé berepülni, ilyen helyzetekben inkább elteszem a gépet.

Különleges fotóhoz különleges technika dukál

Bálint egy középkategóriás drónnal dolgozik, ez a szerkezet akár 2-3 kilométer távolságra, és 500 méter magasra is képes emelkedni. Dji Mavic Air típusú gépével a férfi nagyon jó minőségű fotókat és videókat képes készíteni. A kamera látószöge fix, cserélhető optikája nincs.

– Számomra lényeges, hogy a gép tudja a Raw formátumot, ez ugyanis fotózásnál nem elhanyagolható szempont. A drón nemcsak jpeg képeket készít, így az utómunka során nagyobb határok között tudok mozogni. Sok okosfunkció is belekerült, szenzorai vannak az akadályok elkerülésére, beépített panorámafotókat készít, valamint témakövetésre képes, ami videózásnál jön jól – hangsúlyozta a fotós.

Festői és grafikus hatású képek

Színes terepasztalt, miniatűr maketteket idéznek épületfotói. Bálint a megművelt szántóföldön árválkodó tanyát, a Maros menti homokpadok grafikus rajzolatait, a Szeged melletti nagy Holt-Tisza kanyart egészen más szemszögből láttatja. A fotós szakma is felfigyelt Bálint alkotásainak szépségére, tavaly a magyar kormány által meghirdetett Magyarország 365 fotópályázaton több alkotását is beválogatták a legjobbak közé. A National Geographic Magyarország magazin többször is a nap képének választotta egy-egy alkotását.