Már két tonna hajat vágott le a kisteleki fodrász, aki még sok máshoz is ért – Galéria

A 76 éves fodrászt, Bényi Zoltánt mindenki ismeri Kisteleken, de talán kevesen tudják róla, hogy tehetséges amatőr festő és karikaturista, gyűjtötte a kaktuszokat és a hüllőket, valamint 50 éve vadászik. Trófeákkal van díszítve belvárosi fodrászműhelye és lakása.

– A szakmát 1959-ben kezdtem kitanulni, 1962-től Kiskunfél­egyházán, a tanácsháza épületében lévő fodrászatban kezd­­tem dolgozni, és 1970-ben kerültem vissza Kistelekre, az­­óta itt nyírok. Az első műhelyem épületét már lebontották – sorolta a 76 éves kisteleki fodrász, Bényi Zoltán. Sokoldalú egyéniség: vadászik, fest, karikatúrákat rajzol, gyűjtötte a hüllőket és a kaktuszokat.

Borbélynak tanult

– A mesterem, Sors Péter még borbély volt. Ez a mesterség abban különbözik a fodrászokétól, hogy a hajvágás és borotválás mellett kezelt kisebb, könnyebb sebeket, sérüléseket, fogat húzott, ellátta a korabeli SBO szerepét. A réztányér, az úgynevezett schilt volt a cégér – mesélte Zoli bácsi. A 60-as évek elején öt borbély dolgozott Kisteleken, a mai kisvárosban: Sors, Deli, Bene, Magyar és Szent­­györgyi. Ő erdész akart len­­ni, de akkor a technikumba kizárólag kitűnő bizonyítvánnyal lehetett bejutni, az övé né­gyes volt. Édesapja keresett neki helyet, így lett fodrásztanuló.

– Az eltelt közel 60 évben több mint 2 tonna hajat nyírtam, vágtam le. Nem kamu: összegyűjtöttem negyedévit, és felszoroztam. Mindig egyedül dolgoztam, és soha nem küldtem, küldök el vendéget – közölte műhelyében, vadász­trófeák, növények (köztük egy 1975-ös „születésű”), festmé­nyek, pirográfiák, pikáns ka­­rikatúrák és az 1964-ben 45 forintért vásárolt fodrászszék társaságában. Ar­­ra az olajfestményre a legbüszkébb, amit 158 órai munkával festett, je­lenleg szobája falát díszíti.

Gyűjtő és festő

– Sok minden érdekel, és ami érdekel, azzal foglalkozom: 30 évig gyűjtöttem kaktuszt – hordónyiak is akadtak –, több mint 200 darab volt, mára csak mutatóban van a lakásban, a fodrászműhelyben, a kertben. Ugyanez vonatkozik a hüllőkre, azokat is gyűjtöttem, szerelmesük voltam, mára nem sok maradt. A hüllőtartást taníthatnám, annyit tudok róluk – árulta el háza kertjében, amelynek kerítésére az odaszoktatott madarakat a macskáktól védve dróthálót fe­­szített. Hogy jobban megmutathassa a teknősöket – akad köztük különleges, veszélyes fajta –, hallal kínálta őket, elő is jöttek a kerti tavi rejtekből.

50 éve vadászik

– Büszke vagyok arra, hogy már 50 éve vadászok, a legöregebbek és a legrégebbiek közé tartozok – mondta Bényi Zoltán. – Annak idején 3000 forintért vettem magamnak új puskát, és minden egyéb kelléket évtizedekkel ezelőtt szereztem be. Ha most kellene kezdenem, nem lenne belőlem vadász, mindennek csillagászati az ára – folytatta. Hozzátette: az árak miatt a vadászat úri sporttá változott, „és azok viselkedése alapján ítélnek meg mindannyiunkat, a vadásztársadalmat”.

– Első áldozatomat, egy ve­­rebet 1954. október 4-én lőttem. A falra kerülő trófeákat is magam csinálom, preparálom, a vaddisznók – 204-et kaptam eddig puskavégre, és mindent egyedül, magam cserkésztem be – agyarából is készítek dí­­szeket, használati tárgyakat, például sörbontót, de ügyeskedtem csont miniatűr kép fa­­ragásával is – sorolta. Fél évszázados hobbijáról köny­­vet is írt – hét példány „jelent meg”, családtagoknak, ismerősöknek ajándékozta –, és minden évben gyertyát gyújt a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentjének, Szent Hubertusznak a napján.

Kényelmesen elhelyezkedik a kerti szarvasagancsos székben, és elkortyol egy pohár bort.

– Vadlétszám, szaporulat becslése után határozzuk meg a kilövési mennyiséget. Vagyis amire vadászunk, az nem hal ki, mert nem önkényesen ölünk, hanem gazdálkodunk – jelentette ki Bényi Zoltán a hobbija kapcsán.