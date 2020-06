Még a lángos is lila volt a levendulaünnepen

Mesemondás és tűzugrás is színesítette az idei levendulaünnepet Dócon. A vasérnap rendezvényen nem csak a szörp és a szappan, de még a lángos is a lila virággal készült.

Hatodik alkalommal rendezték meg Dócon a Levendulaünnepet. A vasárnapi rendezvényhez kegyesek voltak az égiek: nem zavarta eső a programokat. A szeszélyes időjárás ettől függetlenül hatással volt az idei ünnepre, hiszen a szokásosnál jóval kevesebb levendula nyílt még ki a bergendóciai földön. – Az 5500 tő növényből még csak egy fajta virágzik, a sok eső és a hűvös idő miatt ugyanis később indultak be. De így is gyönyörű a terület – mutatott körbe Baranyi Ildikó, a rendezvény főszervezője.

Mód Andrea és családja is virágot szüretelni jött Dócra. Budapestről érkeztek, mint mesélték, a sok levendulás rendezvény közül azért ezt választották, mert családias hangulatra vágytak. Itt pedig ezt meg is kapták. – Viszünk levendulát az óvodának, a családnak és persze magunknak is a szekrénybe – sorolta az édesanya, akinek 2 éves fia, Zsombi is segített a virágszedésben. Hozzátette: nem ért hozzá, hogy a bimbós vagy a kinyílt növényt érdemes-e szedni, így mindkettőből válogatnak.

Magosi Betti és Magosi Lóri is szedtek levendulát, de mint mondták, inkább kikapcsolódni jöttek a virágföldre Szegedről. – Állítólag jó galambűzésre is, de ha nem, dekorációnak mindenképpen kiváló lesz a lakásba – mondták.

A virágszedésen kívül számtalan más programmal is várták a Dócra látogatókat. Volt barantabemutató, lovaskocsikázás, népdalkör és citerazenekar, illetve délután itt rendezték meg a vajdasági és hazai mesemondók találkozóját is. Több mint egy tucat fellépőtől hallhattak magyar népmesét a jurtában összegyűltek, többek között Toldi Istvántól, aki a népművészet mestere címet is elnyerte.

A rendezvényről természetesen nem hiányozhattak a levendulás termékek sem: a szappan, fürdősó és szörp mellett levendulás lángost is kínáltak. Fokhagyma helyett levendulavirágos olajjal kenték le a frissen sült tésztát, melyre aztán lila tejföl került. A különlegességnek nagy sikere volt, a büfében ebédidőben megállás nélkül sütötték a vendégeknek. A program este Szent Iván éji tűzugrással zárult.