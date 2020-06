Megint tolvajok fosztogatják a makói temetőt

Ismét megszaporodtak a temetői lopások Makón. A belvárosi római katolikus sírkert gondnoka, Csermák Szilvia több tolvajt rajtakapott már – most tovább nehezíti a dolgukat.

– Leginkább frissen elültetett palántákat lopnak, amiket aztán a kertjükben ültetnek el – mondta a temetői lopásokról Vass Péterné. Az ő hozzátartozóinak sírjait is rendszeresen megdézsmálták, amíg össze nem fogott néhány másik idősebb asszonnyal és rajtakapták a tolvajt, egy fiatalembert.

– Nem féltem tőle. Négy héten keresztül mindig elvitte a virágot, de végre vége – mesélte a belvárosi római katolikus temetőben. Hozzátette, évtizedek óta rendszeres látogatója a sírkertnek, és többször csípett fülön tolvajt – olyat is, aki nem az ő hozzátartozójának a nyughelyét fosztogatta. Volt, amikor egy idős nőre figyelt fel, s olyan is volt, aki a kerekesszékből ugrott ki összeszedni a közeli csokrokat.

A Maros-parti városban időről időre gyakorivá válnak a temetői lopások – a mostani időszak is ilyen. Csermák Szilvia, a belvárosi sírkert gondnoka lapunknak azt mondta, a sírokról bronzdíszeket is feszítettek már le, de a virágok eltűnése a leggyakoribb.

– Ha én rajtakapok valakit, először figyelmeztetem, de a második alkalommal már hívom a rendőröket. A feljelentés már a hozzátartozók dolga – mondja. Jogilag általában kis értékű lopásról van szó, de érzelmileg nagyon meg szokta viselni a látogatókat a dolog. A kegyeletsértést szerencsére már a hatóság is komolyan veszi, a rendőrök gyorsan kiérkeznek, ha hívják őket.

Mit tudnak tenni a tolvajok ellen? Csermák Szilvia azt mondta, két új kamerát szereltek fel nemrégiben; az egyik segítségével már egy táskatolvajt is lefüleltek. Továbbiakat is beszereznek a sírkert központi részére, illetve a kapukhoz. Változtatnak a nyitvatartáson is. A főbejáratot eddig is nyitották-zárták, mostantól az Ady Endre utcai, egy hónap múlva pedig a Teleki Blanka utcai is állandóan zárva lesz. Így a tolvajok nem fognak tudni meglépni – magyarázta Csermák Szilvia.