Megmentik az iskolatáskákat Bordányban

Használt iskolatáskákat gyűjtenek Bordányban. Ami az egyik gyereknek már nem kell, a másiknak még örömet szerezhet – ezért szervezik meg ezt az akciót immár harmadik éve a faluban.

A bordányi Karitász csoport immár harmadik éve szervezi meg iskolatáska-mentő programját. A héten fogadják a feleslegessé vált használt, de még jó állapotú, tiszta iskolatáskákat, melyekből aztán a tankönyvosztáskor bárki szabadon válogathat.

– A gyerekek és a szülők nagyon szeretik ezt a programot, mert nem kell kidobni a már nem használt iskolatáskát, és persze anyagilag ez nagy segítség azoknak, akik nem tudnak újat venni – mesélte Jenei Györgyné szervező. Hozzátette: nem kikötés, hogy csak rászorulók kaphatnak a táskákból, bárki elviheti azt, ami neki megtetszik.

– Az első évben tizenhét táskát adtunk így tovább, tavaly ennél is többet. Az akciónk olyan sikeres volt, hogy előző évben egyházmegyei szinten is indítottak ilyet, a bordányi mintát követve. Idén mi most kicsit bajban vagyunk, hiszen eddig mindig a tanév végén hívtuk fel a szülők figyelmét a táskacsere programra, így az információ könnyebben eljutott hozzájuk, mint most, amikor a gyerekek nem jártak iskolába. De nagyjából egy tucatnyi táska már most is összegyűlt – mutatta a szervező.

Csorba Noel és édesanyja, Heni négy táskával érkeztek tegnap reggel a plébániára, de hoztak tornazsákokat és tolltartót is.

– Öt iskolás gyermekem van, minden évben kell valamelyik táskát cserélni. Volt már, amikor itt találtak a fiúk olyat, ami tetszett nekik – mesélte az édesanya, aki szerint ezzel a lehetőséggel sokat tudnak spórolni a családok, hiszen egy iskolatáska ára 8 ezer forintnál kezdődik.

– Én idén Real Madrid-os táskát szeretnék – mondta Noel. Hogy ilyet talál-e majd, egyelőre nem lehet tudni, ettől függetlenül nem bánta, hogy tavalyi táskájától megvált. –

Jó, hogy ezzel segíteni tudok másoknak – magyarázta.

Bálintné Gyuris Ágnes felsős iskolatáskát hozott, általában ebből van kisebb választék a programban.

– A fiamnak nagyobbra van szüksége, ezért cseréltük le a korábbit. Örülök, mert így legalább nem megy kárba ez a táska sem – mutatta a márkás darabot.

A táskaadományokat még pénteken várják 9 és 16 óra között a Szent István Király Plébánia hittantermében. Amik ezek közül a tankönyvosztás után is megmaradnak, a központi Karitász raktárába kerülnek, így valószínűleg hamarosan azok is gazdára lelnek a későbbiek során.