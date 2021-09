Megnézte Lázár, hogy fejlődik a megye legkisebb települése

Kövegyre látogatott szerdán Lázár János, hogy a polgármesterrel, Galgóczkiné Krobák Máriával áttekintsék, az elmúlt néhány évben mennyit fejlődött a falu. Kiderült, összesen csaknem 400 milliós központi támogatást kapott az önkormányzat különböző beruházásokra, és az is, hogy óriási a kontraszt, 2010 előtt ugyanis szinte semmilyen lehetőség nem volt ilyesmire.

– A kistelepüléseknek 2010 előtt nem osztott lapot az akkori vezetés. Attól lehetett tartani, hogy teljesen eltűnnek. Emlékszem, volt olyan év akkoriban, amikor Kövegyen például egyetlen baba sem született. Idén viszont négy – mondta Lázár János, a térség országgyűlési képviselője tegnap a megye legkisebb falujában. Azért látogatott Kövegyre, hogy áttekintse, az utóbbi néhány évben mennyit tudott fejlődni, miként erősödött meg a négyszáz lelkes kisközség.

Megnézték a frissen felújított, új bútorokkal és műszerekkel felszerelt orvosi rendelőt, a tetőszerkezetében megújult faluházat, valamint a nemrég vásárolt, 15 milliós értéket képviselő falugondnoki buszt is.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester összegzése szerint az utóbbi néhány évben 3-400 milliós központi támogatás érkezett a faluba olyan fejlesztésekre, amelyekhez önerőt sem kellett előteremteni. Mostanra már a művelődési házat leszámítva – amire a forrást ugyancsak elnyerték már – nincs olyan középület, ami ne újult volna meg. Sáros út is kettő maradt csak.

– A Magyar Falu program, amely önrész nélküli beruházásokra kínál lehetőséget, óriási segítség, hiszen az itteni ipar- űzési adóbevétel minimális. Az eredeti éves költségvetésünk 23 millió forint volt. Jövőre a belvízelvezetés gondját tudjuk orvosolni, erre is nyertünk már 100 milliót – tette hozzá.

Lázár elmondta, az itt élők sikere, hogy a támogatások révén élhetővé tették a falut.

– Egy kistelepülésnek is van lehetősége immár a boldogulásra. Az állam támogatja az otthonteremtést, megépült az autópálya is, közel kerültek a munkahelyek, ráadásul már ezen a környéken is munkaerőhiány van. Így, ha egy fiatal pár úgy gondolja, hogy zajos nagyváros helyett egy csöndes, barátságos faluban szeretne fészket rakni, akkor Kövegy is versenyképes ajánlatot tud nyújtani – tette hozzá. Galgóczkiné – aki 2006 óta polgármester – azt is elmondta, hogy 2010 előtt szinte semmilyen lehetőségük nem volt, nem támogatták beruházásaikat.