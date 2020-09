Megújult az iparkamara szentesi szervezete

A tagság Nagypál Szilárdot választotta meg elnöknek a következő időszakra. Az új elnök komoly örökséget vett át, és igyekszik megszolgálni a bizalmat. Céljaiként a tagság bővítését és a kisvállalkozások támogatását nevezte meg.

Megtartotta négyévente esedékes tisztújító közgyűlését a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes térségi szervezete, ami elnökváltást is hozott: Horváth István tizenhét év után távozott posztjáról, utódjaként a tagok Nagypál Szilárdnak, a MA-KA Kft. ügyvezetőjének szavaztak bizalmat a következő négy évre.

Az elnökségi tagok nem változtak, Kánvási Katalin, a Katalin Team Kft. ügyvezetője, Károlyi László, a Legrand Zrt. vezetője, Sebők-Papp Imre, a HK-Ceram vezetője, Kalász Mihály, a Hunor Coop Zrt. gazdasági igazgatója, Lángi Zoltán, a Metalcom Zrt. operatív igazgatója, Csernus-Lukács László, a Csőszer-Komplett Kft. ügyvezetője és Dömsödi Imre, a Séf Kft. vezetője dolgozik majd tovább a következő ciklusban az új kamarai elnök mellett.

Nagypál Szilárd évek óta több cég képviseletében is elnökségi tagként segítette a kamara térségi szervezetének munkáját.

Az új elnök elmondta, bár eddig főleg nagyobb cégeket képviselt, nyitott a kisebb vállalkozások problémáira is, jobban meg szeretné ismerni őket. Szeretné a tagságot is bővíteni, hogy minél több vállalkozást tudjanak elérni és segíteni, ezt nevezte meg egyik legfőbb törekvéseként. Az elnöki pozícióra néhány hete kérték fel, ezért a rendelkezésére álló időt arra használta fel, hogy a korábbi elnökkel, Horváth Istvánnal egyeztetve átbeszélték a teendőket, az eddig folyt munka részleteit. Nagypál Szilárd beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről is, ezzel kapcsolatban elmondta, a megyei kamara mindent meg fog tenni azért, hogy segítse a vállalkozókat.

A leköszönő elnök elmondta, ha kérik, akkor továbbra is segít, de szeretné átadni a terepet a fiataloknak. Az elmúlt tizenhét év munkájáról szólva kiemelte, az egyik céljuk a kamara és a vállalkozások egymáshoz közelebb hozása volt, ez a szándék végigkísérte a munkájukat, és úgy látja, működött is. Másik fő törekvésük a vállalkozások forráshoz juttatása volt, Horváth István úgy érzi, ezt az akadályt is sikerrel vették.