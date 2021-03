Méhlegelő: A Városmetamorfózis újabb állomása

Az utóbbi hetekben többfelé láthattak a szegediek körbekerített, feltört részeket füves közterületeken. Kiderült: a Mondolo Egyesület és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. telepített tíz méhlegelőt a Városmetamorfózis projekt részeként, ezeket a környezetgazdálkodás gondozza majd. Vadvirágos rét kerül egy újabb fűtőházra is.

„Ide vadvirágos rétet vetettünk. Kérlek, vigyázz rá!” – áll tíz táblán is Szegeden, a korábban szalaggal kijelölt, gyepmentessé tett területek mellett. A legjobb tipp a rejtélyes földdarabokra, ahogy a Mondolo Egyesület is kiemelte, az ufóleszállópálya volt, de most fény derült az igazságra: méhlegelőket telepítenek. A mai virágos növényfajok mintegy 87 százaléka rovarbeporzású, míg a termesztett növényeink 85 százalékának van szüksége rovarok segítségére a szaporodásban. Az egyesület honlapján részletesen is elolvashatják az érdeklődők, miért fontos a méhlegelő telepítése és a beporzók védelme.

300 hektárnyi gyep

A „Beporzó Hadművelet” a Mondolo Egyesület és a Szetáv városrehabilitációs programjának része, aminek eddigi állomásairól hírt adtunk lapunkban. A Városmetamorfózis negyedik ütemében a városi biodiverzitás, azaz fajgazdagság csökkenése ellen próbál tenni az egyesület, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel együttműködve. A cél a beporzók segítése ismeretterjesztéssel és gyakorlati megoldásokkal. Makrai László, a környezetgazdálkodás vezetője videóban is elmagyarázta, mi készül. A Kft. Szeged közterületeinek fenntartója, 3 millió négyzetméter, azaz 300 hektár gyep tartozik hozzájuk. Ezeket májustól októberig nyírják, 6-8 alkalommal. A nyírt gyepek azonban növényfajok tekintetében elszegényednek, „kultúrsivatagok” alakulnak ki, különösen a sűrűn beépített panelkörzetekben, lakótelepek környékén.

Magkeveréket vetettek el