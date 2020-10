Napi negyedóra séta is sokat jelent

Minden korosztály biztonságosan végezheti, nem kell hozzá sem felszerelés, sem terem, a túlsúly sem akadály. Október a gyaloglás hónapja: a témában tapasztalt szegedi személyi edző, Király Róbert segített rávilágítani a mozgásforma jótékony hatásaira. Már napi negyedórával is sokat teszünk a testi és lelki egészségért.

Ha testmozgásról beszélünk, sokszor az a kifogás: nincs ne­­kem arra időm, hogy elmenjek futni vagy edzőterembe. Napi tizenöt perc séta már hatással van az állóképességünkre, még sincs a köztudatban eléggé, hogy edzeni tempós gyaloglással is lehet, nem kell hozzá terem, sem felszerelés. Az is jó, ha egy megállót gyalog me­­gyünk, vagy nem a munkahely előtt parkolunk le.

Nem akadály az asztma

A gyaloglás erősíti a szívet, a csontokat, a tüdőt, a látást, de jó a cukorbetegség megelőzésére is, és az asztmásoknak sem túl megerőltető mozgásforma. Ezt Király Róbert személyi edző, a KRFK Camino tulajdonosa is tanúsíthatja.

– A gyaloglás nagyon egészséges, és korhoz sem kötött. Szívügyem, ezért is hívják a termünket is Caminónak, az életmódtáboraimnak is szerves része volt – mesélte Róbert, akinek történetével lapunk is foglalkozott. 15 éve nevezett be a Nagy Alakítás televíziós fogyókúraversenybe, 5 hónap alatt 62 kilót adott le, majd maga is edző lett. Három éve a szegedi fogyókúraverseny főszervezője.

Több száz kilométer

– Én gyermekkoromtól asztmás voltam, vagyok. Műhibákat kö­vető trombózis, tüdőembólia és belém ültetett vénakávafilter után az egyetlen mozgásforma a gyaloglás volt, amit jól tudtam csinálni, és három éve több száz kilométert megtéve sem volt gondom – mondta el lapunknak: ő maga is októberben kezdte ugyanis három éve a saját Caminóját.

A szegedi edző úgy tapasztalta, a futás a vírus miatt is re­­neszánszát éli, hiszen kültéri tevékenység. Viszont sokan túlsúllyal vagy minimális kon­­dícióval kezdik, és sérülést szenvednek miatta.

– Mint mindenben, edzőként ebben is a fokozatosság elvét ajánlom. A gyaloglás ízületkí­mélő, és ugyanúgy tudjuk a távokat növelni benne. Okostelefonok népszerű alkalmazásai is jelzik, hogy aznap mennyi volt a lépésszám. Egyre több ember próbálkozik ezek segítségével, hogy bizonyos mennyiség meglegyen mindennap. Ha valaki össze tudja hozni a napi 10 ezer lépést, az már sportteljesítmény, aznap tett magáért – foglalta össze Király Róbert.

Testi-lelki egészség

A tempós gyaloglás mind­emellett ugyanúgy kiszellőzteti a fejet, mint a futás. Mozogni pe­­dig akkor is fontos, hangsúlyozta az edzőterem-vezető, ha félünk a vírustól, mert a testi és a mentális egészséghez is hozzájárul. Kevésbé ingerülten fordulunk embertársaink, szeretteink felé – és közben még az is előfordulhat, hogy felfedezzük a környezetünket.

Túra receptre

A skandináv államok a gyaloglás fontosságának felismerésében is élen járnak, tudtuk meg: Finnországban például az orvos „receptre” ír fel túrázásokat, kirándulásokat, preventív célból. Szintén a skandinávok találták ki, hogy hozzátesznek egy speciális nordic botot is – a nordic walking olvasóinknak is ismerős lehet –, így a pulzusunkat is tudjuk növelni a kéz szívmagasságba emelésével.