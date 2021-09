Nem ázik már be a deszki faluház

Éveken keresztül beázott a faluház kupolaterme, a problémát azonban idén nyáron sikerült orvosolnia az önkormányzatnak a Magyar Falu programban tavaly elnyert 13,5 millió forintból, valamint 1,4 millió forint önerőből.

A közelmúltban véget ért a tetőhéjazat lecserélése, így újra használni tudják a termet. Sőt, az nemcsak programok szervezésére vált alkalmassá, hanem arra is, hogy elvégezzék ott a régóta tervezett felújításokat.

Király László polgármester elmondta, idén is sikeresen pályáztak a Magyar Falu programban, ezúttal 7,5 millió forintot kaptak, amiből kifestik a kupolatermet és kicserélik a parkettát is.

Továbbá a forrásból az aulát is kifestik majd, megújítják a színházterem bejáratának burkolatát, valamint több nyílászárót is kicserélnek. A településvezető hozzátette: most az árajánlatokat várják a vállalkozóktól, de azt szeretnék, ha mielőbb elkezdődhetne a kivitelezés, hiszen az anyagárak folyamatosan drágulnak.

Deszken a faluház egyébként már 2020-ban is egy jelentős megújuláson ment át, amikor is a színházterem vált barátságosabbá és korszerűbbé, miután kicserélték a székeket a nézőtéren, valamint a parkettát tűzálló padlószőnyegre váltották, amiből a falakra is került. Így egységes képet alkotnak, a retró stílus pedig eltűnt.