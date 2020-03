Online foglalkoznak a balástyai óvodásokkal

Online kapják meg a heti verseket, dalokat és feladatokat a balástyai óvodások, így gyakorlatilag a településen a legkisebbek körében is megvalósították a digitális oktatást.

Az iskolások már az egész or­szágban online tanulnak, Balástyán azonban az óvodásokra is gondoltak, hétfőn ezért számukra is elindították az online foglalkozásokat. Vozárné Csontos Mária igazgató elmondta, az ügyeleti szolgáltatást mindössze három gyermek szülei veszik igénybe, a többieket otthon tartják. – Úgy gondoltuk, hogy a kicsiknek is fontos, hogy megkapják a koruknak megfelelő fejlesztést, ezért az elmúlt héten azon dolgoztunk, hogy otthoni körülmények kö­­zött is meg tudják ezt oldani a szülők.

– A heti témánk például a tavasz érkezése. Ehhez az óvónők dalokat, verseket, meséket kerestek, illetve a különböző korosztályoknak feladatlapokat és mozgástervet is készítettek. Ezeket feltették a szülői zárt csoportokba, így mindenki saját ütemében megcsinálhatja azokat – beszélt az otthoni óvoda beindításáról az intézményvezető. Hozzátette: a szülők segítséget kapnak abban is, mire figyeljenek oda, a feladatok visszaküldése után pedig a kicsik egyéni értékelést kapnak az óvónőktől. Kollégáinak is hatalmas fejlődési lehetőség az új rendszer, hiszen van, aki még közösségi oldalt sem használt soha.

Hegedűsné Czirok Dóra há­­rom gyermeket nevel, ők 6, 4 és 2 évesek. – A legkisebb még nem jár oviba, de ő is szívesen részt vesz a feladatokban – mesélte az édesanya. – Örülök, hogy konkrét feladatokat ka­­punk, nem nekünk kell kitalálni, mivel foglaljuk le a gyerekeket. Ráadásul ők nagyon élvezik a foglalkozásokat. A felolvasós mesét már ébredés után kérik, reggeli után pedig le szoktam leülni velük feladatokat megoldani. Dalolni és verselni bármikor, akár főzés közben is lehet, a mesevideó­kat pedig akkor indítom el, amikor jól jön, hogy egy kicsit magukban legyenek – beszélt napirendjükről.