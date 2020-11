Online oktatásra állt át az SZTE

Míg az online ügyintézést a Modulo rendszer segíti, az online oktatás igényeit az évek óta sikeresen használt CooSpace rendszerrel biztosítja az SZTE. A CooSpace-be az elmúlt időszakban több olyan modul és funkció is bekerült, amelyek segítik a digitális távoktatást, az online kapcsolattartást és munkavégzést. A CooSpace felhasználói szabadon (kurzusoktól függetlenül) kezdeményezhetnek videobeszélgetést egymással. Online szemináriumokat is tarthatnak az oktatók, ekkor a megadott időpontban a szeminárium résztvevői és az oktató egy közös felületre lépnek be. Digitálisan rögzíthető a teljes esemény, élő közvetítési igénye esetén pedig a CooSpace-en keresztül lehetőség van a YouTube használatára. Ekkor az élő közvetítés linkjét a színtér továbbítja az érintettekhez, de a közvetített előadás később felvételről is megtekinthető. Az adott kurzushoz könnyen létrehozható elektronikus tananyag. A szöveges és képi tartalom mellett lehetőség van ellenőrző teszt kérdések vagy multimédiás elemek beillesztésére. A rendszer alkalmas a PowerPoint prezentációk importálására, közzétételére.

A CooSpace a feltöltött videókat konvertálja, és video-streamként teszi elérhetővé. Az oktató által akár mobiltelefonon rögzített előadás felkerülhet a rendszerbe, és onnan – annak letöltése nélkül – tetszőleges időpontban megtekinthető. A CooSpaceben lehetőség van online fogadóórákat szervezni és a vizsgáztatás is ezen a felületen történhet. A felületen akár egésznapos online konferencia is tartható, amelyre több példa is volt az elmúlt időszakban az SZTE-n.

A világ legnagyobb online oktatási platformja, a Coursera és az SZTE közötti, 2020. márciusa óta tartó együttműködés következtében az SZTE polgárai ingyen végezhetik el a világ legjobb egyetemeinek kurzusait, amelyek végén igazolást kaphatnak azok teljesítésről. A felületen több mint 4 ezer kurzusból lehet válogatni. A program indulásától 2020. novemberéig 3250 kurzusra iratkoztak be a szegedi résztvevők.

Az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt az oktatási rend a félév további részében távolléti (online) oktatási rendben folyik a Szegedi Tudományegyetemen. A tanév rendje változatlan. Az oktatási rendre vonatkozó irányelveket az egyetem vezetése 30 nap múltával az aktuális helyzet függvényében felülvizsgálja.

