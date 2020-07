Óriásit bukhatnak a szervezők

Két hét múlva derül ki, meg lehet-e tartani augusztus 20. után a tervezett fesztiválokat. Szegeden a Deja Vu időpontját már nagy költséggel átszervezték nyár végére, amely ennek ellenére most ismét veszélybe került, de a SZIN-nek is nagy veszteséget jelentene, ha idén elmaradna.

Az augusztus 20-i rendezvénye­ket már lemondta a kormány, arról pedig, hogy a nyár végi fesztiválokat meg lehet-e tartani, július végén dönt. Erede­tileg augusztus 15-ig volt ér­­vényben az 500 fő feletti létszámra vonatkozó rendezvénystop, látva azonban a környező országokban folyamatosan nö­­vekvő betegszámokat, könnyen lehet, hogy két hét múlva ezt meghosszabbítják. Akkor pedig több rendezvényszervező komoly bajba kerül, hiszen voltak, akik a tavaszi döntés után nem kis költséggel átszervezték augusztus végére programjaikat – ebben az esetben feleslegesen.

Deja Vu: Tíz külföldi fellépőt előre kifizettek

A Deja Vu fesztivál például ilyen: június helyett az augusztus 20-i hétvégére helyeztek át minden programot a szervezők, és úgy tervezték: az első nagy szegedi buli lesz a hosszúra nyúlt programnélküliség után. Kovács Ádám főszervező lapunknak elmondta, hatalmas veszteséggel kellene számolniuk, ha nem lehetne megrendezni a fesztivált. – A tíz külföldi fellépőnk mindegyikét kifizettük előre, a magyarokkal is aláírt szerződésünk van, és ezek közül több még a koronavírus előtti időszakban készült, vagyis erre vonatkozó biztosíték nincs benne. De a dátummódosításnak is jelentős volt a költsége, valamint egyévnyi szervezés és kampány is kárba veszne, ha ilyen döntés születne – sorolta. Hozzátette: nem látja indokoltnak, hogy nyár végén ne lehessen fesztiválokat szer­vezni, hiszen szabadtéri ren­dez­vényekről van szó. – A strandok, bevásárlóközpon­tok, mozik és focimeccsek is látogathatók, mitől lennének mások a koncertek? – tette fel a kérdést, majd megjegyezte: ha a fesztiválszezon bedől, az magával rántja a turizmust és a vendéglátást is.

Szegedi ifjúsági napok: Pénz az ablakban

A Szegedi Ifjúsági Napokat ugyan nem kellett más időpontra átszervezni, és egyelő­­re úgy tűnik, a szerződések is védik a szervezőket, azonban így is jelentős veszteséget okoz­­na, ha az augusztus végi buli el­­maradna. Jávorszky Iván, az IH Rendezvényközpont ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a külföldi fellépőktől visszakapják a már kifizetett gázsit, ha a rendezvény a szervezők önhibáján kívül marad el, az árfolyamveszteség azonban ebben az esetben az összeg nagysága miatt már jelentősnek mondható. A marketing- és szervezési költségek pedig mind felesleges kiadásnak számítanának, ha a SZIN elmaradna.

– Mi optimista tervet készítettünk, és továbbra is azt gon­doljuk, megtartjuk a fesztivált. Az előadókkal mindenesetre úgy tárgyaltunk, hogy ha ez mégsem sikerülne, úgy jövőre jönnek el, így ha egy évvel később is, de bepótoljuk a koncerteket – tette hozzá.

Más fesztiválok is veszélyben

Az ország más fesztiváljai is ve­szélyben vannak: nyár végén tartanák meg az EFFOT-ot, a Strandot, a Fishing on Orfűt, a Campust és a Kolorádó Fesztivált is. Ezek szervezői szintén a hónap végi döntésre várnak. De Szeged későbbi programjai is kérdésessé válhatnak két hét múlva, hiszen szeptemberben még lenne egy halfesztiválunk, egy repülőnapunk és egy Borterünk is.