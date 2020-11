Óriáskerék lesz, szalmalabirintus nem

Kimarad a Dóm tér az idei adventi programsorozat helyszínei közül, a Takaréktár utcától az Árpád térig azonban a tervek szerint nagyjából az előző évekhez hasonló kínálattal várják a kilátogatókat. Kötelező lesz a maszkviselés és tömegben is a másfél méteres távolságtartás.

Szegeden nem mondtak le a Ka­­rácsonyi Hetekről: november 27-től december 24-ig a tervek szerint megrendezik az adventi programsorozatot. Nem lesz azonban minden olyan, mint az elmúlt években: a Dóm téren idén nem lesznek programok. A tömegeket vonzó rendezvények többségét eddig ott tartották, ezeket azonban a pandémia miatt nem vállalták be a szervezők. Az adventi koszorú az egyetem központi épülete előtt lesz, a Széchenyi téri vásár az óriáskerékkel azonban változatlan marad, és a Klauzál tér is minden délután benépesül majd az NKM-Rotary Advent jótékonysági programsorozat jóvoltából.

Rácz Attila, a Szegedi Városkép és Piac Kft. megbízott ügyvezető igazgatója korábban az önkormányzat internetes portáljának elmondta, a rendezvé­nyen kötelező lesz a maszk vi­­selése, tartani kell a legalább másfél méteres távolságot, és a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát is kérik. Szerettük volna megtudni, hogy a szabá­­­lyok betartását ki ellenőrzi majd, illetve terveznek-e különleges intézkedéseket például a gyertyagyújtás idejére, hogy az akkorra várható nagy tömeg ellenére is biztosítható legyen a távolságtartás. Érdeklődtünk arról is, hogy az árusok száma az előző évekhez képest csökkent-e, ám egyetlen kérdésünkre sem kaptunk választ.