Praxisközösség – Összesen 2500 beteg vett részt a kérdőíves felméréseken

Végéhez közeledik a Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség projekt. Másfél év alatt 2500 egészségfelmérést végeztek és több egészségnapot is szerveztek.

A november végén záruló projekt eddig elért eredményeiről sajtótájékoztatón számolt be Bakos Attila székkutasi háziorvos, a praxisközösség vezetője.

– A páciensek eleinte furcsán, idegenkedve fogadták a kérdőíves felmérést, de ahogy híre ment, egyre többen vették igénybe, többen maguktól jelentkeztek a 30-35 perces egészségfelmérésekre. Voltak, akiket tovább küldtünk dietetikushoz, gyógytornászhoz, pszichológushoz. Szív- és érrendszeri, illetve daganatos megbetegedéseket is kiszűrtünk. Egészségnapokat is szerveztünk, amikhez nagy segítséget kaptunk a hódmezővásárhelyi Egészségfejlesztési Irodától. Így, a projekt vége felé köszönetet szeretnék mondani a kollégáimnak és a szakdolgozó munkatársainknak is, hiszen az ő munkájuknak köszönhető a program sikere – mondta Bakos Attila. Hangsúlyozta, ez egy mintaprogram volt. A projekt eredménye az is, hogy résztvevő háziorvosi praxisok eszközökkel, szűrési lehetőségekkel bővültek.

Mint korábban megírtuk, a Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség Székkutas, Hódmezővásárhely, Mártély és Árpádhalom összesen 10 háziorvosi körzetének bevonásával, a székkutasi önkormányzat vezetésével alakult meg 2018 áprilisában. A projekt 149,75 millió forintból valósult meg. A 10 praxis összesen 12757 fő ellátását biztosítja.