Receptet is telefonon kérjünk

Gyógyszerek felíratásáért keressük fel telefonon háziorvosunkat, illetve egyeztessünk vele, mielőtt a rendelőbe mennénk panaszunkkal. Beutalót és igazolásokat ne kérjünk. Táppénzről szóló papírt is csak nagyon indokolt esetben kaphatunk.

Több cikkben is felhívtuk már a figyelmet arra, hogy a háziorvosok rendelését kizárólag azok keressék fel, akiknek ez állapotukból adódóan feltétlenül szükséges, de előtte érdemes telefonon időpontot egyeztetniük. Azok is tegyenek így, akik rendszeres injekció beadása miatt mennének a rendelőbe. Lázas, köhögő be­­teg a váróba nem mehet be, amíg erre engedélyt nem ad az egészségügyi szakember.

A vírusfertőzésre gyanús pá­ciensek és a lehetséges kontaktok kizárólag telefonon jelentkezzenek, személyes megjelenésük tilos. Az országos tiszti főorvos keddi bejelentése szerint elkezdődött a háziorvosi rendszer racionalizálása, az akut légúti betegségben szenvedők számára egy külön részleget alakítanak majd ki, és a többieknek egy másik helyiséget. A tervek szerint ez egy hé­­ten belül megvalósul.

Ha nincs sürgős problémánk, telefonon kérjünk segítséget háziorvosunktól, de ne kérjünk beutalót laborba, kontrollvizsgálatra, javaslatmeghosszabbí­tásra. Továbbá igazolásért, gondozási kiskönyv kitöltéséért, jogosítvány vagy egyéb alkalmassági vizsgálatért, későbbre előjegyzett műtéti kivizsgálás miatt se keressük fel az orvosokat, ezekkel várjunk a veszélyhelyzet végéig. A házhoz hívásokat csak a legszükségesebb esetben tudják vállalni, erről előzetesen telefonon egyeztetnek az orvosok a páciensekkel, fontos, hogy kényelmi szempontok nem indokolják a házhoz hívást.

Fontos, hogy táppén­zes igazolásért se keresse a munkavállaló és a munkáltató az orvost, csak mert a vírusfertőzés miatt leáll a munkahely működése, a háziorvosoknak nem áll módjukban ezért igazolást adni. Ahogyan azért sem, mert az iskolaszünet miatt a szülőnek otthon kell maradnia gyermekével.

Recept felíratásáért viszont kizárólag csak telefonon keressük az orvost, aki e-recept formájában írja fel a szükséges gyógyszert, akár az antibioti­kumot is. Ezt akár a hozzátartozó is kiválthatja, ha tudja a vény tulajdonosának a tajszámát, és igazolni tudja saját személyazonosságát. Az enyhe légúti panaszokat vény nélkül kapható köhögéscsillapítókkal, lázcsillapítókkal, torokfertőtlenítővel és köptetőkkel kezeljük otthon.