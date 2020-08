Rejtélyes kór gyötri a vásárhelyi férfit – családját karácsony óta nem látta

A vásárhelyi Zvara László Róbertet évek óta titokzatos kór gyötri, többször írtunk sorsáról, küzdelméről, állapotáról. A legjobban az fáj neki, hogy nem tud gondoskodni Szabolcsban élő családjáról, feleségéről és 5 éves kislányáról. Úgy tapasztalta, változás állt be az állapotában, úgy érzi, ha lassan is, de gyógyul.

– Karácsonykor láttam utoljára a kislányomat, én mentem el hozzájuk – mondta a vásárhelyi Zvara László Róbert, akiről korábban megírtuk: évek óta titokzatos betegség kínozza, munkaképességét is elveszítette, nem tud családjáról gondoskodni. Utoljára home office-ban, távmunkában végzett számítógépes adatrögzítést. Az 5 éves Olívia Laura édesanyjával, Ágnessel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza közelében egy kis faluban él. Mindketten nagyon hiányoznak neki.

Ausztria: anyagiak hiányában elnapolva

Amikor legutóbb, 2018-ban beszélgettünk, László ahhoz fűzött nagy reményeket, hogy eljut Ausztriába, Bécsbe, ahol megvizsgálják és kiderül végre betegségének az oka.

– A szándék, a terv megvolt, az anyagiak azonban hiányoztak, de talán ennek köszönhető, hogy eljutottam oda, ahol most tartok. Talán akkor túl hamar akartam – fogalmazott sejtelmesen. Ha nem érvényesül az orvosság hatása, nehezebben beszél, nem tudja kifejezni magát, mikor legutóbb nála jártam, ezt nem tapasztaltam.

Vizsgálatok és saját kezelés

– Kellemes élmény, hogy azt tapasztalom, ha lassan is, de fokozatosan jobb az állapotom. Ilyet először érzek… Ez azt jelenti, nem elképzelhetetlen a teljes gyógyulás. Nagyon akarom! A fő cél, hogy segítsem, előmozdítsam a javulást, a kezelésemet, ez van a fejemben, teljes erővel erre koncentrálok – mesélte. Az akupunktúra hatása csak pár óráig tart nála, egyébként a Parkinson-kórra használt gyógyszert, a Madopart szedi, orvosi engedéllyel dupláját a normál adagnak. Ez nyújt enyhülést, amikor a görcsöktől szinte teljesen lebénul és minden helyváltoztatás gyötrelmes. Olykor a földön kúszik, „úgy gondolok rá, ez is kell, hogy mozgassam magam, az izmaimat”.



– Úgy is fogalmazhatok, ráálltam a saját kezelésemre, terápiámra – mondta Laci, miközben elemezte állapotát, sorolta a tünetegyütteseket, elnevezésüket – időnként latinul –, a Parkinson-szerű tünetektől, az izommerevségtől a merevgörcsig, amikor az arca a felismerhetetlenségig összerándul, eltorzul. A közeljövőben vizsgálatok várnak rá a szegedi neurológiai klinikán, többek között az izomgyengeség megállapítására. Elmondása szerint az idegvezetést, az ingerületvezetést is megnézik, ez befolyásolja, végzi az izmok összehúzódását, elernyedését.

– Izomgyulladást fedeztek fel a gerincemnél, azt mondta a doki, lehet ez az okozója mindennek – újságolta. Megemlítette: a gyógytorna az állapotában kötelező lenne, mégsem javasolták, írták ki neki, anélkül drága.

Feltalálta a megfordulás művészetét

– Amikor beáll a görcs és gyógyszert, vitamint akarok bevenni, nincs könnyű dolgom. Csak araszolva, vagy még úgy sem haladok, és ha háttal állok a tálcának – vagy bárminek, például villanykapcsolónak, tévétávkapcsolónak –, következik az, amit a megfordulás művészetének nevezek. Már képes vagyok arra, hogy iróniával figyeljem, lássam magam, a humor, a jobb kedv, kedély pedig segíthet a gyógyulásban. Ez fejben dőlt és dől el a jövőben is – közölte határozottan és bizakodva Laci. Számára minden egyes nap egy újabb esély a gyógyulás felé vezető úton.

