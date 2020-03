Rendezvényeket halasztanak, de nem áll meg az élet Makón sem

– Makón nem csak a március 15-i ünnepség, de a Hagymaház, a könyvtár, a múzeum és a sportcsarnok, illetve a nyugdíjas és civil klubok rendezvényei és a mozi vetítései, illetve a meghirdetett bálok is elmaradnak a vészhelyzet miatt – sorolta az önkormányzat intézkedéseit Farkas Éva Erzsébet polgármester. Hozzátette: fertőtlenítő szereket, információs anyagokat osztottak szét az önkormányzati intézményeknek, cégeknek. Külön tájékoztatást tartottak az Egyesített Népjóléti Intézmény dolgozóinak, különösen a házigondozóknak, illetve a jelzőrendszer munkatársainak. Az idősek átmeneti gondozóházában, az idősotthonban és a kórházban látogatási tilalom lépett életbe. Kiemelt figyelmet fordítanak továbbá a takarításra, fertőtlenítésre.

A jegyző, Kruzslicz-Bodnár Gréta bejelentette: a polgármesteri hivatal a megszokott módon működik, az ügyfélfogadás rendjén sem változtatnak egyelőre.

Gergely Gábor, a Hagymatikum fürdő igazgatója arról beszélt, rendezvényeiket ők is lefújták, de továbbra is fogadják a vendégeket. Hangsúlyozta, semmivel sem jelent nagyobb egészségügyi kockázatot a fürdőzés, mint például boltba menni. Azt is hozzátette, forgalmuk 30–40 százalékkal esett vissza a járvány kezdete óta.

A piacról pedig Nagy Nándor, a Városgazdálkodás ügyvezetője azt mondta, mivel az nem számít zárt épületnek, a szokásos rend szerint nyitva tart. A bejáratnál azonban kézfertőtlenítésre is lehetőséget biztosítanak.

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, mindegyik intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniára, a rendszeres fertőtlenítésre és takarításra.