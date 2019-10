Ruhát és ötleteket is cseréltek

Az ökotudatosság volt fókuszban nemrégiben a Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtárában. A Hordható fenntarthatóság – ökotudatos öltözködés és ruhacsere címmel meghirdetett programon nagyjából két tucat fiatal vett részt.

– A kiskamaszoknak, kamaszoknak különösen fontos a külső, és jó, ha magukra találnak ebben a kérdésben is. Tény, a családok pénztárcája vagy tudja vagy nem tudja követni ezt az igényt. És ez egy nagyon takarékos, illetve ökotudatos dolog, ha egymásra találnak azok, akiknek van megunt ruhájuk, és netán cserélni is szeretnének – fogalmazott Andóczi Balogh Éva, a szegedi Somogyi-könyvtár PR-munkatársa. Azzal folytatta: ezen a napon körülbelül két tucat fiatal jött be hozzánk. Például anyuka a kiskamasz lányával. Letették, amit hoztak, egy másik kupacba belenéztek, választottak. A látogatók hoztak is, vittek is.

– Van annak egy varázsa, amikor a korosztály a korosztályhoz szól, azaz nem csak ruhát, akár öltözködési ötleteket is cserélnek. Azt tapasztaltuk, akik eljöttek, nem mentek üres kézzel haza. Megfogalmazódott az igény, hogy máskor is szervezzünk hasonló rendezvényt, amellyel tulajdonképpen a könyvtárba járó közönséget szólítottuk meg. Nem csak ruha-, könyvcserére is volt lehetőség. Valószínűleg sokunknak vannak otthon olyan értéktelen dolgaink, amelyek másoknak viszont hasznosak lehetnek – magyarázta a szakember.