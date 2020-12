Botswanába érkezett megyénkben a megjelölt szalakóta

A hosszú távú vonulók Dél-Afrikáig is elmennek, de sok olyan madárfaj él Magyarországon és a mi vidékünkön is, aminél időjárás függvénye, költözik-e vagy marad. Ha hótakaró borítja a földeket, sok madár délebbre megy, helyettük zordabb vidékekről jönnek ide telelni.

Az utóbbi években Eurázsia északi térségeiben is késik, illetve a klímaváltozás előtti időszakhoz képest jóval enyhébb, hómentesebb a tél. Ezért a hó elől délebbre húzódó énekesmadár-csapatok is később vagy kevesebben érkezhetnek a Kárpát-medencébe.

Késnek, elmaradnak az inváziós fajok, mint a fenyőrigó, csonttollú, keresztcsőrű – olvastuk a Magyar Madártani Egyesület közleményében, ami azzal foglalkozott: december első he­­teiben üresnek tűnnek a madáretetők. Tokody Bélát, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkárát kérdeztük: a mi vidékünkről melyik madár megy, és melyik marad?

A gólyák 8000 kilométert repülnek Dél-Afrikáig. Hosszú távú vonuló a három nálunk honos fecskefaj, a szalakóta, a szürke légykapó is, ezek a madarak kizárólag rovarokkal táplálkoznak. Az MME Csongrád-Csanád megyei csoportja műholdas jeladóval látott el egy szalakótát, a madár hétfőn érkezett meg Botswana északi részére. A darvak átutazóban pihennek meg nálunk, bár 2017-ben költött egy pár az országban. A sárgarigó Délkelet-Afrikában tölti a hideg időszakot, a fekete rigó az időjárástól függően lehet rövid távú vonuló is, de a városokban általában áttelel.

A fülemülesitke, Magyarország legritkább nádiposzátája a Fehér-tó nádasaiban is költ. Görögországban, Olaszország­ban telel. A varjak vonulása időjárásfüggő: ha van hótakaró, a mieink délebbre repülnek, hozzánk Ukrajnából és az Orosz-hátságról érkeznek madarak. Az erdei pinty is járhat az etetőre, amíg nem nagyon kemény a tél; akkor viszont a kékcinege is melegebb vidékekre repülhet, hozzánk Ukrajnából jöhetnek. A legtöbb rövid távú vagy fakultatív vonuló akkor húzódik délebbre, ha a földeket hó fedi. Az énekesmadarak ezer kilométernél nagyobb távolságból is érzékelhetik a közelgő hidegfrontot.