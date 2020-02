Sokan csökkentették hiteltartozásukat Csongrád megyében

A családok jelzáloghitel-tartozását a második gyermek születésekor egy-, a harmadik gyermek érkezésekor négymillióval csökkenti az állam. Megyénkben már 1171 család kérte a segítséget.

A családtámogatások egyik formájaként 2018. január 1-je óta igényelhetik a családok a jelzáloghitel-tartozásuk csökkentését, majd a kormány a családvédelmi akciótervbe fog­­lalva tavaly júliustól tovább szélesítette a jogosultak körét és a támogatás összegét. Az intézkedés bevezetése óta az országban összesen több mint 9000 kisgyermekes család jelzáloghitele csökkent 13 milliárd forinttal.

A Csongrád Megyei Kor­mány­hivatal arról tájékoztatta a Délmagyarországot, hogy 2019. július 1. és 2020. január 31-e között a rendelkezésre álló adatok alapján összesen 1171 darab kérelem érkezett hitelelengedés tárgyában a hivatalhoz.

Tavaly július óta már a má­­sodik gyermek születésekor is 1 millió forintot, a harmadik gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1-1 millió forintot vállal át a családok jelzáloghiteléből a kormány. Az eltelt fél év alatt csaknem kétszer annyian igényelték a tartozás csökkentését, mint korábban összesen másfél év alatt.

Fontos tudni, hogy ahogyan a babváró támogatást, úgy ezt a megemelt összegű jelzáloghitel-elengedést is a 2019. július elseje után születendő gyermekek után lehet igénybe venni. Az igénylés már a várandósság 12. hete után benyújtható, a kérelmeket a lakás fekvése sze­­rinti megye székhelyén mű­ködő járási hivatalok lakástámogatási ügyfélszolgálatain, valamint bármelyik kormány­ablakban lehet személyesen be­­nyújtani.

Az Emberi Erőforrások Mi­nisztériumának tájékoztatása szerint a hitelelengedés lehetőségével azok a családok is él­hetnek, ahol már vannak gyerekek, tehát ha egy kétgyer­mekes családba harmadik születik, illetve egy háromgyermekes családba negyedik, akkor is 4-4 millió forinttal lesz kevesebb a családok jelzáloghitele, és a lehetőség a kamattámoga­tott csok-hitelek esetén is érvényes.