Sorra zárnak be a hivatalok a koronavírus miatt

Valószínűleg, hogy már nincs olyan település a megyében, ahol ne lennének koronavírussal fertőzöttek. Ez abból is látszik, hogy a települések egymás után jelentik be a polgármesteri hivatalok bezárását.

Makó és Deszk után, most Domaszéken és Kübekházán jelentették be, hogy bizonytalan ideig nem fogadják személyesen az ügyfeleket a polgármesteri hivatalokban. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne dolgoznának, csak azt kérik, hogy telefonon, vagy elektronikus levélben forduljanak hozzájuk az ügyfelek. Kübekházán az is kiderült, hogy a hivatal egyik munkatársának pozitív lett a tesztje. Megfertőződött Gyenes Csaba plébános is. Ő már lassan elhagyhatja otthonát, de Kübekháza lakói között három olyan új fertőzöttet is találtak, akik nem voltak kapcsolatban sem a polgármesterrel, sem a hivatallal.

Hajnal Gábor, Földeák polgármestere arról írt a település közösségi oldalán, hogy egy újabb helybéli fertőződött meg. A beteg értesítette a polgármestert, aki azt kéri, hogy ha esetleg új fertőzött lenne a faluban, az is szóljon neki.

Csongrád polgármestere sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy szerinte nehéz hónapok elé néznek a vírus miatt, addig amíg nem lesz védőoltás. Bedő Tamás arra emlékeztetett, hogy nagyjából 60-70 fertőzöttről tudni eddig a településen, de egyharmaduk már meggyógyult. Bedő Tamás hangsúlyozta, a múlt hétvége óta eddig egy szigorítást vezettek be Csongrádon, ez pedig a piacon való kötelező maszkviselés. A polgármester szerint szinte mindenki betartja a szabályt.

Bedő Tamás arról is tájékoztatott, hogy az őszi szünet alatt az oktatási intézményekben megelőző fertőtlenítést végeznek. Kiemelte, hogy információi szerint a polgármesteri hivatalban nincs fertőzött.

Elkapta a fertőzést Ásotthalom polgármestere is. Toroczkai László saját weboldalán azt írta, hogy egyelőre jól van, eddig csak egy kis láza, később hőemelkedése, enyhe fejfájása és torokfájása volt.

Üllésen pedig a járványügyi helyzet miatt elmarad az az évi szokásos helyi tüdőszűrés. Szentesen viszont a véradás szünetel a Vérellátóban. Ezt az ajtóra írták ki, de azt nem tették hozzá, hogy a véradások lemondásának köze lenne a koronavírushoz.