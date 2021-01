Szatymaziak kerültek kórházba

Ötvenkettővel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben, és kiderült az is, hogy több szatymazit kórházban kezelnek koronavírus-fertőzéssel. Kedden újabb adag vakcina érkezett a megyeszékhelyre.

A II. számú szatymazi háziorvosi praxisban decemberben 20, tünettel és pozitív koronavírus-teszttel rendelkező beteg volt – ez derült ki Lengyel Andrea háziorvos keddi beszámolójából. Megtudtuk, többen kórházi el­látásra is szorultak, de vannak, akik már otthon lábadoznak, jelenleg 3 beteget kezelnek kórházban.

A koronavirus.gov.hu honlapon közzétett információk szerint Csongrád-Csanád me­­gyében hétfőről keddre

5 ezer 110-ről 15 ezer 162-re emelkedett a fertőzöttek száma, tehát újabb 52 főnél igazolták a koronavírus-fertőzést.

Mindeközben már 15 ezernél is több egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, amelyből jelenleg Ma­­gyarországon 78 ezer 875 ember oltására elegendő van – ezt Müller Cecília országos tiszti főorvos közölte kedden.

Elmondta, tegnap újabb 39 ezer adag oltóanyag érkezett hazánkba, amiből nemcsak az oltópontokra, hanem a városi kórházakba is szállítanak, hogy az ott dolgozókat helyben be lehessen oltani. Úgy tudjuk, hogy a szegedi klinikai központ is kapott a kedden érkezett vakcinából.

Tudomásunkra jutott az is, hogy a pandémia ellenére is­­mét lesz kirakodóvásár Kiskundorozsmán.

Az eseményt most vasárnap szervezik meg a járványügyi intézkedéseket betartva.

Ugyanakkor Szentesen to­vábbra is azt kéri az önkormányzat, hogy a pandémiás időszakra való tekintettel elektronikus úton intézzék ügyeiket a helyiek, ennek előse­gítése érdekében január 1-től a Kormányzati Ügyfélvonal segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát a 1818-as számon. Az adó- és egyéb hivatali ügyekben továbbra is az önkormányzat az illetékes, saját ügyfélszolgálati vonalán nyújt segítséget.

