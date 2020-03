Szegedi étterem lett a régió legjobbja – Fotók

Magyarország 59. legjobb éttermének választotta a Dining Guide az Alkimista butikéttermet. A mindössze két éve nyílt vendéglátóhely régiónkban ezzel az eredménnyel a legjobb lett, ráadásul szerepel az ország nyolc kiemelt progresszív konyhája között.

Ismét elkészült a Dining Guide Top 100 étteremkalauz, mely a hazai vendéglátóhelyeket minősíti 100 pontos skála alapján. A szakmai listán Csongrád megyéből idén egy mindössze két éve nyílt butikétterem végzett a legjobb helyen. Az Alkimista Kulináris Műhely ráadásul bekerült az ország nyolc kiemelt progresszív konyhája közé.

Az éttermet lapunk egykori újságírója, Katkó Krisztina vezeti, aki tíz évvel ezelőtt kezdte a szakmát tanulni, és mint fogalmazott, most jár az elején. Az országban is kevesen foglalkoznak azzal, amit ő csinál: 7 fogásos degusztációs menüjét vezetett vacsoraesten szolgálja fel, kéthetente változó ételsorát pedig, melyek mindig szezonális alapanyagokból állnak, történetmesélésként értelmezi.

– Olyan, mint a vers. A fogásoknak együtt van értelmük. Éppen ezért mi nem is ennivalót készítünk, hanem komplett üzenetet adunk át – magyarázta.

Katkó Krisztina úgy fogalmazott, célja, hogy megőrizze kiemelkedő helyezését. Hozzátette: bízik benne, hogy a szakmai elismerés hozzájárul majd ahhoz, hogy ezentúl még minőségibb alapanyagokhoz tudjon hozzájutni, hiszen bár kis étteremről van szó, ezzel az eredménnyel bekerültek a magyar gasztronómia elitjébe.