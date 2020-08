Szigorúan ellenőrzött hitelek – megéri alaposan utánaszámolni

Az elmúlt hónapok korlátozásainak feloldása után, ismét erősödni látszik az ingatlanpiac, akik eddig kivártak, most belevágnak a lakáshitel felvételébe. Az érintetteknek érdemes tájékozódnia a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel konstrukciókról – a lehetőséget a bankok megpályázták, a feltételek betartását a Magyar Nemzeti Bank szigorúan ellenőrzi.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel bevezetésével a Magyar Nemzeti Bank célja az volt, hogy minél szélesebb körben elérhető, közérthető és áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető lakáscélú jelzálogkölcsönöket kínáljanak a pénzintézetek.

– Ez a kölcsöntípus elősegíti, hogy a törlesztőrészletek hosszabb távon maradjanak állandóak, és a szolgáltatók ajánlatai egyszerűen összehasonlíthatóak legyenek – hangsúlyozza a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda.

CSOK mellé is

Ezt a bankok az otthonteremtési kamattámogatás és a Családi Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) mellett is kínálhatják. Fontos, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt forgalmazó bankoknak kötelező felhívni a hozzájuk forduló fogyasztók figyelmét erre a konstrukcióra, amennyiben az érintett hitelcélja ennek segítségével megvalósítható.

Felhasználása széles körű: lakásvásárlásra, építésre, fejlesztésre vehető igénybe, de az ügyfelek a korábbi magasabb vagy változó kamatozású lakáshiteleiket is kiválthatják ennek segítségével. Mellette szól az is, hogy az új építésű ingatlanoknál a lakáshoz tartozó garázs és tároló vásárlására, illetve építési telek kifizetésére is igényelhető. A kölcsön futamideje maximum 30 év, a kamatperiódus hossza – ami alatt a kölcsön törlesztőrészlete nem változik – 5, 10 vagy 15 esztendő lehet, vagy akár a futamidő végéig is alkalmazható a fix kamat.

Költségek

A minősített lakáshitelek árazása is kedvezőbb, a kamatfelár maximum 3,5 százalékpont lehet. Például, ha a referenciakamat értéke 2,0 százalék és a kamatfelár 3,5 százalékpont, akkor a hitel ügyleti kamata 5,5 százalék lesz. Szigorúan szabályozott az is, hogy a kifizetéséig a folyósítási díj mellett milyen költségek számíthatók fel. Ezek a tulajdoni lap, a térképmásolat díja, jelzálogjog-bejegyzés költsége, az értékbecslési és a közjegyzői díj.

Fontos, hogy a folyósítási díj legfeljebb a hitelösszeg 0,75 százaléka, de maximum 150 ezer forint lehet. Az előtörlesztési díj pedig nem lehet több, mint az összeg 1 százaléka, lakástakarék-pénztári megtakarításból pedig ingyenes.

Összehasonlítható

Ezek a lakáshitelek többletszolgáltatásokat is adnak, egyebek között a hitel feltételeiről egységesített, így összehasonlítható termékismertetőt kap a fogyasztó az igénylést megelőzően. A tájékoztató megbeszélésen egy olyan ellenőrző listát is ad az ügyfélnek a pénzintézet, amely tartalmazza, hogy milyen dokumentumokat és igazolásokat kell benyújtani a hitelkérelemhez – ezen kívül további iratokat nem kérhetnek tőle.

Fontos kitétel, hogy a bank az értékbecslés meglététől számított 15 munkanapon belül köteles dönteni a hitelkérelem engedélyezéséről vagy elutasításáról. Ezen túl a hitelfolyósításig a pénzintézet díjmentesen, teljes körű földhivatali ügyintézést biztosít. A minősített hiteleknél egy összehasonlító kalkulátor is segít a választásban, a honlap címe: minositetthitel.mnb.hu.