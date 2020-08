Szporny Sára és Sós Imre az idei Boldog Gizella-díjasok

Dr. Könyves Gézáné Dr. Szporny Sára gyógyszerészt és Sós Imre pedagógust ismerte el a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány a hűség díjával, a Boldog Gizella-díjjal. A kitüntetettek bronzplakettet, oklevelet és nettó 1 millió forintot vehettek át szerdán este az alapítvány elnökétől, Kószó Pétertől és Lázár János országgyűlési képviselőtől.

– Amikor barátaimmal létrehoztuk a Szent István királyunk feleségéről, Boldog Gizelláról elnevezett díjat, az munkált bennünk, hogy olyan elismerést alapítsunk, amelyet azon köztiszteletben álló személyeknek adunk át, akik életük munkájával példát mutatnak szeretett közösségünk számára – mondta az ünnepségen Kószó Péter, az alapítvány elnöke.

Követendő példák

– A sokszor irracionális világunkban különösen fontos, hogy olyan igazodási pontokat találjunk, amelyek iránytűként, felbecsülhetetlen morális parancsként szolgálnak hétköznapjaink olykor nem könnyű valóságában. Dr. Könyves Gézáné Dr. Szporny Sára és Sós Imre is ilyen igazodási pontok, hiszen életükkel, munkásságukkal követendő példát mutatnak a következő generációk számára – emelte ki Kószó Péter.

Lázár János országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, az elmúlt hónapok felülírták a globalista játékszabályokat, rámutattak, mennyire fontos a nemzetállam, az önrendelkezés, az önvédelem, az önellátás képessége, hogy egy nemzet képes legyen megvédeni saját magát.

– Soha nem gondoltuk, hogy egy arctalan háborúval kell szembenéznünk. 1020 év távlatában Szent István álma az erős magyar államról, 2020-ban, a koronavírus idején visszaigazolást nyert. Az elmúlt hónapokban minden magyarnak fontosabbá vált az a hely, ahová született, vagy ahol él. Az „idevalósiság” felértékelődött. A globalizmussal szemben erősödött a lokalitás.

Nem lesz szégyen vidékinek, közép-európainak lenni

Lázár János szerint a következő hónapokban, években, évtizedekben előtérbe kerül a városszeretet, a hazaszeretet és a szülőföld szeretete. Nem lesz szégyen vidékinek, közép-európainak lenni, és semmiképpen nem lesz szégyen magyarnak, vagy vásárhelyinek maradni.

Lázár János rámutatott, a Boldog Gizella-díj azt a célt tűzte maga elé, hogy megmutassa, milyenek az igazi és kiváló hódmezővásárhelyiek.

A díjazottak emlékplakettet, oklevelet és nettó 1 millió forintot vehettek át Kószó Pétertől és Lázár Jánostól.

Vásárhelyért dolgoztak

Dr. Könyves Gézáné Dr. Szporny Sára1939-ben született Szegeden. Gyógyszerész szüleinek 1927-től volt patikájuk Hódmezővásárhelyen, amit 1950-ben államosítottak. Szporny Sára polgári származása és vallásossága miatt csak nehezen válhatott gyógyszerésszé. 1972-től nyugdíjazásáig a városi Erzsébet kórház gyógyszertárában dolgozott, 20 éve a mai Aranykígyó-Szporny patikát vezeti.

A másik kitüntetett, Sós Imre pedagógus, 1934-ben született Hódmezővásárhelyen. A Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a Testnevelési Egyetemen diplomázott, atlétika szakedző képesítést is szerzett. Mérnöktanárként, később testnevelő tanárként is dolgozott a Hódmezővásárhelyi 602-es szakmunkásképző iskolában, amit 1985-től nyugdíjazásáig igazgatóként vezetett. 1960-tól edzőként is dolgozott a város különböző egyesületeinél.

Az ünnepségen fellépett Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, aki saját gondolatait is tolmácsolta Boldog Gizelláról.