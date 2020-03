Szünetel az ügyfélfogadás, elmaradnak a tárgyalások a Szegedi Ítélőtáblán

Valamennyi tárgyalás és az ügyfelek megjelenésével járó eljárási cselekmény elmarad a Szegedi Ítélőtáblán is. A megjelenést nem igénylő ítélkezés, ügyintézés azonban továbbra is folyik.

A Szegedi Ítélőtábla tájékoztatása szerint a bíróságokon 2020. március 15. napjától a koronavírus-fertőzés miatt rendkívüli ítélkezési szünet kezdődött. Erre tekintettel – az Országos Bírósági Hivatal Elnökének határozata alapján – március 16. napjával kezdődően valamennyi tárgyalás és az ügyfelek megjelenésével járó eljárási cselekmény elmarad a Szegedi Ítélőtáblán is, az ilyen megjelenést nem igénylő ítélkezés, ügyintézés azonban továbbra is folyik.

Ettől az időponttól a személyes ügyfélfogadás is szünetel, az ügyfelek a beadványokat az egyébként rájuk vonatkozó eljárási vagy ügyviteli szabályokból ismert módon nyújthatják be. Ettől függően a beadványokat postai, vagy elektronikus úton juttathatják el, vagy a bírósági gyűjtőládákban helyezhetik el. Ezen felül a bírósági irodák az egyébként meghirdetett félfogadási idő alatt a honlapon közzétett telefonszámokon is tájékoztatást nyújtanak.