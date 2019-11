Telefonos csalók zaklatják a szegedieket: vajon ki keresi Afrikából?

Napok óta kering az interneten: ismét különös hívószámokról kapnak hívásokat a mobiltulajdonosok. Minket Algériából kerestek: nem hívtuk vissza a számot. Önök se tegyék. Elmondjuk, miért.

Ha nem fogadott hívásokat találunk a telefonunkon, megszoktuk, hogy visszahívjuk a számot. Ezt tette volna az újságíró is kedden este, ha nem olyan furcsa az a szám: ugyanis az előhívó +312 volt, amit nem ismertünk fel első látásra. Azért is volt gyanús a hívás, mert napok óta kering az interneten, hogy megint közép-afrikai és egyéb egzotikus telefonszámokról hívogatják a mobiltulajdonosokat – és ezeket nem érdemes visszahívni. Utánanéztünk – ezt a wikipédián is megtehetik -: az előhívó Algériához tartozik. Sem rokonunk, sem ismerősünk nincs arrafelé, és álláshirdetésre sem jelentkeztünk a környéken.

Nem új a csalás

Hogy mutassuk, mennyire nem új a jelenség: egy 2009-es rendőrségi felhívást osztottak meg az egyik szegedi facebook oldalon a napokban. A szegedi kommentelők viszont fotókkal bizonyították, hogy 236-os – Közép-Afrika – és 504-es – Guatemala – előhívókról is próbálkoztak náluk az utóbbi egy-két napban. Volt, aki azt írta: kapott már ilyen hívást az utóbbi időben venezuelai, kolumbiai telefonszámokról is.Volt, aki felvette és robothangot hallott, volt, akinek senki és semmi nem szólt bele a telefonba – aggódnak, nem terhelték-e meg már ezzel is a telefonszámlájukat.

Egy csengetés, és vége

2016-ban portálunknak is nyilatkozott a Magyar Telekom a wangiri-csalásokról. A lényege: ha olyan külföldi telefonszámról kapunk hívást, ahonnan nem várunk, valószínűleg csalók állnak a háttérben, akik visszahívást remélnek. Ezzel kapcsolatban szeptember elején az Országos Rendőr-főkapitányság is adott ki hírlevelet, januárban pedig az M1-en mondta el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója: a bűnbandák naponta akár 10-12 ezer hívást is kezdeményeznek. Abból nagy baj nem lesz, ha felvesszük a telefont, mert hazai hálózatból a fogadott hívások díjmentesek. Ha ugyan fel tudjuk kapni – mert csak rövid ideig csörgetik a számunkat, éppen azért, hogy visszahívjuk őket. A japán wangiri kifejezés azt jelenti ugyanis: egy csengetés, és vége. A hívott telefonszámokat szoftver választja ki véletlenszerűen.

Több száz forint lehet egy hívás

Arra is figyelmeztetnek a mobilszolgáltatók: amennyiben mégis a visszahívás mellett döntünk, előtte tájékozódjunk, mennyibe kerül az adott országba telefonálni, mert egy egészen rövid hívás is több száz forintba kerülhet. Jobb nem visszahívni a számot, inkább kapcsolatba lépni a mobilszolgáltatóval. Le tudják tiltani a bejelentett számok visszahívhatóságát, hogy még véletlenül se ejthessenek át senkit. Algériába például csak a hívásindítás 700 forint fölötti összegbe kerül.

Mindent megtesznek, hogy hosszabb legyen a hívás

A csalók akkor juthatnak pénzhez, ha a nemzetközi hívás létrejön, és minél hosszabb, annál nagyobb lesz a költség. Ezért további trükköket vetnek be. Ha visszahívják a telefonszámot, lehet, hogy automata fogadja a hívást, ami továbbra is a kicsöngés hangját játssza be: a hívó fél nem is tudja, hogy már ketyeg az óra. Az is előfordult már, hogy a vonal megszakadását jelző hangot játszottak be a csalók. A hívó fél azt hiszi, megszakadt a hívás, elteszi a telefont – és a nemzetközi hívás tovább folytatódik.

