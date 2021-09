Teszteltük a honvédség monstrumait – Fotók

100 centinél is magasabb kerekek, 30 kilós feszítővágó, páncél, valamint 440, 330 és 280 lóerő – csak néhány tulajdonság azok közül, amelyekkel a katonák járművei rendelkeznek. Ezúttal három gépet teszteltünk, persze csak utasként, hiszen mindegyik vezetéséhez C, valamint C+E kategóriás jogosítvány, illetve elméleti és gyakorlati képzés is szükséges.

Újabb látogatást tettünk a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében, ahol egy MAN- és két RÁBA-járművet vettünk szemügyre gépjármű-bemutató sorozatunk következő állomásaként.

Ismét elképesztő információkat tudtunk meg, például azt, hogy mindhárom monstrum 12 sebességes váltóval van ellátva, külön fokozat van előre- és hátramenetben is a manőverezéshez.

28 tonnás jármű

A MAN TGA HX32-ről Tószegi Sándor őrmester, a vontatóraj parancsnoka beszélt lapunknak. Így tudtuk meg azt, hogy ez egy erősített felépítmény 8×8-as hajtáslánccal, a gázolómélysége pedig 130 centiméteres, és az elektromos csatlakozók is szigeteltek. Elárulta, a 440 lőerős járműben elektropneumatikus vezérlésű kulisszás váltó van, valamint váltófordulat- és menetteljesítmény-számoló is, tehát a gép saját magának szabályozza, hogy mekkora sebesség szükséges egyes terepeken, így ha kell, akkor 9-es fokozatból 11-esbe kapcsol.

Az őrmester jelezte, ezeknek a funkcióknak köszönhetően a jármű vezetője végig az útra és a feladatra tud koncentrálni.

Ez fontos is, hiszen önmagában 28 tonnás a jármű, amivel maximum 37 tonnás járművet lehet vontatni, ilyenkor pedig 65 tonnára kell koncentrálnia a vezetőnek. Az adaptereknek köszönhetően nemcsak keréken, hanem a hídon rögzítve is tudnak vontatni.

Akár szerelőautónak is nevezhetnénk a 2007-es évjáratú gépet, hiszen mindenféle eszközzel, emelővel, csörlővel el van látva, persze ezek a felszerelések sem könnyűek, egyenként 10-15 kilót nyomnak. Ennél már csak a LUKAS típusú hidraulikus, elektromos meghajtású feszítővágó nehezebb, amit mi is megpróbáltunk egy kézzel felemelni, de lássuk be, a 30 kilós eszköz emelgetéséhez több edzésre lenne szükségünk.

Van még benne egy lángvágó, valamint egy 220 voltos aggregátor is, amely az éjszakai munkavégzés során szükséges, hiszen ez táplálja a gépjárműből kiemelkedő reflektort, így garantálva a biztonságos munkakörnyezetet.

Páncélozott vezetőfülke

A 2006-os évjáratú RÁBA H14-est is bemutatták a katonák lapunknak. A páncélozott vezetőfülkével rendelkező járműről Gyöngyi Martin őrvezető, gépjárművezető beszélt. Elmondta, ez kicsivel több mint 10 tonnás, 320-330 lőerős gép, melyben a lóerő- és nyomatékelosztást is szabályozni tudják a terepviszonyoknak megfelelően. Kiemelte, készült 6 és 8 ezer köbcentis motorral is ilyen RÁBA, melynek nem húzhatók le az ablakai, ezért klímával van ellátva. Leginkább személyszállításra használják, de ha szükséges, akkor teherszállításnál is bevetik a gyakorlatok és a missziók során.

Több mint 10 tonnás

Ezzel szemben a H18-as változatot kizárólag teherszállításra használják. Erről is mesélt az őrvezető, így derült ki, hogy ez már nem páncélozott, de vontatásra alkalmas, ehhez rúd és kötél is van. Hozzátette, a H14-es hátsó terében 16 fő fér el, míg mindkét típusnál a fülkében a sofőrön kívül 2 személynek van helye.

A hátul meghajtott kerekek száma 2, valamint 4, az elsőkerék-meghajtást pedig ők szabályozzák. Ez is több mint 10 tonnás, 6 vagy 8 ezer köbcentis motorral ellátott, 2006-os évjáratú gép, viszont ez 280 lőerős. Mindkét RÁBA körülbelül 500 kilométer megtételére alkalmas egy tanknyi üzemanyaggal, de van egy plusz-üzemanyagtárolójuk, ebben 20 liter fér el.

Mindhárom járműnek érdekessége még a kerék, hiszen 100 centinél is magasabb, ráadásul ha defektes lesz, akkor sem fordul le a felniről, ez a 8-10 centis kerékfalnak és egy gyűrűnek köszönhető.

Így 50-60 kilométert is meg lehet tenni defektes kerékkel. Automata fújtatórendszer is van a gépekben, így a keréknyomást a terephez tudják igazítani a minél jobb tapadás érdekében.