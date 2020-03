Tizennégy éve vezeti a DialízisKözpont ápolóit Nagy Annamária

Egészen fiatalon kapta meg a főnővéri pozíciót a szegedi szakember, aki szerint akkor jó vezető valaki, ha a csapat minden tagjára kollégaként képes tekinteni. Krónikus vesebetegek kezelését vezeti Nagy Annamária.

Szakmai Kiválóságért Díjjal ismerte el a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete a közelmúltban Nagy Annamáriát, aki dializá­­ló főnővérként dolgozik Szegeden. Lapunknak elmondta, bár sokan dolgoznak a családjukban egészségügyi területen, ő annak idején mégsem erre a pályára indult, szociális munkás képzésre jelentkezett.

Idősekkel akart foglalkozni

– Gyerekként az Acél utcai idő­­sek otthonában töltöttem a nyarakat, édesanyám itt dolgozott az irodában. Már akkor tudtam, hogy öregekkel szeretnék foglalkozni. Elvégeztem a szociális gondozó és ápoló képzést, majd egy otthonban elhelyezkedtem, amit nagyon szerettem, de úgy éreztem, többet szeretnék elérni, főként az ápolói területen. Így jelentkeztem az egészségügyi főiskolára, miközben már segéd­ápolóként dolgoztam, 2004-ben pedig a dialízisközpontba kerültem át. 2005-ben lettem diplomás ápoló, majd 2006-ban főnővérnek neveztek ki – részletezte a kezdeteket a Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyásztati Klinika Nephrológia és Hypertonia Centrum Dialízis Központ dializáló főnővére, Nagy Annamária.

Nincs kiabálás és alárendeltség

Nagy Annamária szerint sok mindentől függ, hogy mitől le­­het valaki igazán jó vezető.

– Fontos, hogy kiket kell ve­­­­zetni, nekem igazán szerencsém van, mert a kollégáimat nem kell irányítani, elegendő egy megbeszélés ahhoz, hogy a megfelelő irányba menjenek. A kiabálásnak sem vagyok híve, mert amit szép szóval nem lehet megértetni, azt kiabálással sem. Összetartó csapat élén lehetek, ugyanakkor egy jó vezetőnek minden egyes utasítást át kell gondolnia, hogy az adott keretek között az megvalósítható-e. Fontos a megfelelő bánásmód is, én nem alárendelteknek tekintem a csapat tagjait, hanem a kollégáimnak. Elsősorban ne­­kem nem a kezelés a feladatom, mégis sűrűn ott vagyok köztük a kezelőben, nyáron pedig beosztást is vállalok, így mindenki ki tudja venni a nyári szabadságát. Ez nekem is jó, hiszen szeretem a munkám, nem diplomás adminisztrátor­nak jöttem – emelte ki.

Krónikus betegek

A főnővértől megtudtuk, a központban krónikus vesebetegeket kezelnek. – Ambuláns kezelés és akut betegek ellátása zajlik, akiknek veseelégtelensége van, vagy dialízisre szorul. Továbbá neurológiai és belgyógyászati páciensekkel is foglalkozunk, illetve azoknál is elvégezzük a dialízist, akik intenzív osztályon fekszenek. Vannak visszajáró külföldi pácienseink is, hisz a dializált vesebetegeknek ügyelniük kell arra, hogy olyan városba menjenek nyaralni, ahol van dialíziskezelés. Évente körülbelül 120 krónikus beteget látunk el – avatott be a legfőbbekbe Nagy Annamária.