Tízezer védőmaszk érkezett Szegedre

Már napok óta nincs új koronavírus-fertőzött Csongrád megyében, ahol a katonaság segítségével elkezdték fertőtleníteni az idősotthonokat. Szeged kínai testvérvárosa tízezer szájmaszkot adott ajándékba. Sándorfalván pedig a polgárőrök is segítik a helyie­ket.

Szeged kínai testvérvárosából, Weinanból érkezett tegnap tízezer szájmaszk – jelentette be közösségi oldalán a polgármester. Botka László azt írta, hogy a maszkokat azok kapják meg, akik a „frontvonalban” küzdenek a járvány ellen: egészségügyi dolgozók és olyan közalkalmazottak, akik munkájuk miatt sok emberrel találkoznak ilyenkor is.

Szintén Szegeden néhány élel­­miszerüzlet már tovább tart nyitva, mint eddig. Az egyik, Szilléri sugárúti szupermarket a 17 órás zárás helyett újra 21 óráig tart nyitva hétköznapokon. Ezzel egyébként – tapaszta­lataim szerint – sikerült csökkenteniük a délutáni zsúfoltságot az üzletben.

Nagymágocson és Rúzsán fertőtlenítenek

Csongrád megyében is elkezdődött az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése.

Nagymágocson, a kastély­otthonban tegnap fertőtlenített a Honvédelmi Minisztérium felkérésére a Magyar Honvédség – ezt Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere közölte Facebook-oldalán, az időseket ellátó intézmény igazgatójától kapott tájékoztatás alapján.

Ez a típusú fertőtlenítés az or­­szág több pontján egyszerre történik. Az idősotthon lakói csak a fertőtlenítés idejére, 5-6 órára kell, hogy elhagyják az épületet. Mobil ágyakkal felszerelt, védett sátrakban helyezik el őket erre az időszakra. Ezután visszaköltöztetik valamennyiüket a szobájukba. A tájékoztatás alapján nincs ko­­ronavírussal diagnosztizált fertőzött személy a nagymágocsi kastélyotthonban.

Segítenek a polgárőrök

Szintén tegnap fertőtlenítették a katonák a ruzsai idősotthont is. Arról, hogy a megyében hol folytatják a munkát, a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya későbbre ígért tájékoztatást.

Sándorfalván pedig a polgárőrök segítenek a veszélyhelyzetben.

Bereczné Bősi Gizella, az egyesület elnöke elmondta, hogy a COOP Sándorfalva Zrt. elnök-igazgatója felkérésére az egyesület tagjai a rendőrséggel együttműködve segítik a kijárási korlátozás szabályainak be­­tartatását a helyi élelmiszer­üzletben.

Nincs újabb beteg csongrád megyében

Azt is elmondta, hogy a lakosság jelentős része tudomásul vette a kihirdetett szabályozásokat, és együttműködik azok betartásában, azonban akadnak olyanok is, akik nem tudják elfogadni a kialakult helyzetet. Az egyesület tagjai rendszeresen járőröznek is a településen.

Csongrád megyében to­vább­­ra sincs újabb igazoltan ko­­rona­­­ví­rusos beteg – közölte az operatív törzs. Így jelenleg is 57 fertőzöttet tartanak nyilván.