Új funkcióval bővültek a szegedi parkolóautómaták

Először az országban minden parkolóautomatánál elérhető a Bankkártyás Start-Stop funkció.

Augusztus harmadikától minden parkolóautomatánál lehetőség van percalapú parkolás indítására. A rendszer ugyanúgy működik, mint a mobiltelefonos parkolás, a rendszám beírása után a kártya terminálhoz érintése után indul is a parkolás. Ekkor kapunk egy igazoló szelvényt, ami igazolja az ellenőrök számára a díjfizetés megindítását. Majd a parkolás végeztével a szelvényen található kóddal, bármelyik parkolóautomatánál leállíthatjuk a parkolást.

Más újítás is életbe lépett a mai naptól, például a parkolóbérleteket most már 3 vagy 6 hónapra is megválthatunk és ezt is elintézhetjük online.

További információkat tudhat meg a SZEPARK honlapján.

