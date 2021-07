Új híd köti össze a Petőfi utcát a parkkal

Új díszhidat fektettek le a régi, már kissé korhadt látványelem helyett. Az átjáró a parkot köti össze a Petőfi utcával, leginkább esztétikai szerepe van. A falu a szépítéssel már az őszi Nagyéri Sokadalomra készül.

Nagyér a turisztikában találta meg a kitörési pontot. A Zöld bé­­ka nevű panziójuk szinte mindig telt házas. A településen állatsimogató is működik, ahol a háziállatok életét lehet megfigyelni. Népszerű a nemrégiben elkészült kilátó is, ami a régi malom lebontásra ítélt kéménye köré épült. Így két legyet is ütöttek egy csapásra, hiszen a kémény megmaradhatott, a kilátót pedig sok he­­lyi lakos és turista is felkere­­si. Aki vállalkozik a lépcsők megmászására, fentről belátja a pusztát és a környező településeket is.

Nagyéren nagyon odafigyelnek a település küllemére. Az önkormányzat rengeteg virágot ültetett, és látványelemekkel is szépítik a köztereket.

Az önkormányzat melletti Petőfi utcát a parkkal egy kis híd köti össze, ami az árkon való átjárást segíti. – Ez tulajdonképpen egy látványelem, hiszen néhány méter sétával is át lehet jutni a Petőfi utcából a parkba. Természetesen a kis hidat ennek ellenére so­­kan használják és szeretik – mondta el lapunknak Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere.

– Már készülünk a falunapra, a szeptember 11-re meg­­hirdetett Nagyéri Sokadalomra. Megszépítjük a köztereinket. Ezzel a helyi lakosoknak is szeretnénk kedvezni, illetve a hozzánk látogatóknak is – emelte ki a polgármester.

Lőrincz Tibortól azt is megtudtuk, a régi hidat 21 évvel ezelőtt, 2000-ben ácsolták.

– Kétféle faanyagból készült, akácból és fenyőből. Az akácból készült részek még bírták volna évekig, de a fenyő már valamelyest megadta magát. Nem volt veszélyes, de nem szerettük volna, hogy valaki alatt esetleg beszakadjon, ezért döntöttünk az új híd készíttetése mellett – részletezte, majd hozzátette, az új látványelemet is több évtizedre tervezték.

A díszhidat egy helyi vállalkozás ácsolta. A betonozást és a beállítást viszont az önkormányzat dolgozói végezték el. Ottjártunkkor már csak né­­hány órás munka hiányzott ahhoz, hogy az új hidat birtok­­ba vehessék a nagyériek és a településre látogatók.