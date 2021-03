Új utakon az önkéntesség a járvány időszakában

Kevés lehetőség van a koronavírus miatt most az önkéntes munkára, a Talentum Alapítvány ezért új utakat keres. Digitalizálással és online találkozók szervezésével most is sok helyen lehet segíteni, hamarosan el is indítják ezeket az új programokat.

Az élet sok területét átalakította a koronavírus, olyan tevékenységek is a digitális térbe költöztek, melyekről korábban ezt el sem lehetett volna képzelni. Ez történt az önkéntes munkával is: mivel néhány nyári hónapot leszámítva szinte ellehetetlenült ez az ágazat, kénytelenek voltak új utakat keresni.

Kultúrák közötti találkozások

– Vannak olyan tevékenységek, melyeket online is ugyanúgy lehet folytatni, ahogyan eddig működtek. Ilyen például a diákok korrepetálása – mondta el lapunknak Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, a Talentum Alapítvány ügyvezető igazgatója. Hozzátette:

itt még előnyös is az, hogy nincsenek távolságbeli korlátok, hiszen egy szegedi önkéntes akár egy nyírségbeli vagy erdélyi gyereknek is tud segítséget nyújtani a tanulásban.

– Ha pedig mindezt világviszonylatban is kiterjesztjük, akár interkulturális találkozások is szervezhetők. A magyarok például taníthatják a külföldön született és a hazájukról már keveset tudó magyar fiatalokat nyelvre, hagyományokra, de akár tánc- vagy zeneórák is tarthatók így – sorolta. Ez a fajta munka az iskolai közösségi szolgálatba is jól beilleszthető, hamarosan pedig el is indítják.

Dokumentumokat digitalizálnak

Az alapítványi igazgató elmondta, emellett elkezdték kidolgozni a digitális önkéntességet is, melynek lényege, hogy a ma még csak offline elérhető dokumentumokat digitalizálják, így segítve azok minél szélesebb körű elérhetőségét. – A programnak köszönhetően múzeumi anyagok lesznek hozzáférhetők kutatók és látogatók számára egyaránt, de a színházzal is felvettük már a kapcsolatot, hogy például plakátjaik is megmaradjanak az utókor számára. Ennek a módszertanát még ki kell dolgozni, és szükséges hozzá technikai háttér is – mondta Zsivkovitsné Gyenes Krisztina.

Egyelőre 6-8 diáknak van közösségi szolgálat

A Talentum Alapítvány személyes találkozók híján jelenleg mindössze 6-8 közösségi szolgálatos diáknak tud önkéntes munkát adni, ezekkel az új lehetőségekkel azonban hamarosan ismét lehetőséget tudnak biztosítani arra, hogy aki szeretne, segíteni tudjon másoknak.