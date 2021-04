Újra kinyit a vasárnapi belvárosi piac Csongrádon

Nyolc éve működik az árusítóhely a csongrádi belsővárosban, ami azóta jóval többről szól, mint puszta adásvételről: a hétvégi vásárlás összehozza a városrészben élő embereket. Nem is kizárólag a termékek miatt mennek ki a környék lakói, a friss zöldségek-gyümölcsök beszerzése mellett legalább olyan fontos a jóízű beszélgetés is.

– 2013-ban nyitottuk meg először az árusítóhelyeket a belvárosi buszfordulóban, akkoriban még a bolt sem működött, nem volt megoldva ennek a vá­­rosrésznek a zöldség-gyümölcs ellátottsága. Mára már van bolt is, de ettől függetlenül működik az árusítóhely is, sőt, összhangban van a kettő, amikor vasárnaponként kint vannak az árusok, akkor a bolt is nyitva van

– számolt be a Délmagyarországnak az ötlet életre hívója, Máté Attila, a városrész képviselője.

Idén először május 2-án, reggel 7 órától várják a vevőket az árusok. A hangulat családias, öt-hat eladó kínálja a portékáit, általában zöldséget, gyümölcsöt, feldolgozott termékeket lehet vásárolni az őstermelőktől.

– Egy jobb napon körülbelül ötvenen szoktak megfordulni az árusítóhelyen, és már nemcsak a helyiek járnak ki, hanem jönnek a Bökényből és a város más részeiből is. Felmerült ötletként, hogy esetleg máshol kellene megrendezni, de már megszokták ezt a helyszínt az emberek, a buszforduló egyébként is egy központi része a városrésznek

– tette hozzá Máté Attila.

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy működik is és igény is van a vasárnapi zöldség-gyümölcs vásárra, de ami még ennél is fontosabb, hogy közösségépítő ereje van a „piacozásnak”.

– Nem nagy mennyiségű áru cserél gazdát vasárnaponként, de végül is nem is ezen van a hangsúly. Sokkal fontosabb, hogy ez az esemény összehozza, megmoz­dítja a helyi embereket, jó ki­menni, nézelődni és egy jóízűt beszélgetni az asztalok mellett

– összegzett lapunknak Máté Attila, a városrész képviselője.