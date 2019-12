Újraaszfaltozták a baksi sportpályát

Megújult a baksi sportpálya: a töredezett aszfalt helyett teljesen új borítást kapott. Az önkormányzat által finanszírozott beruházáshoz a kivitelező társadalmi munkával járult hozzá.

Régóta elhanyagolt állapotban volt már a baksi sportpálya: az aszfalt berepedezett és a fű is feltört a réseken. Hasonlóan nézett ki a mellette lévő beton futópálya is, most azonban mindkettő megújult. Az önkormányzat mintegy 5 millió forintot költött rá, a kivitelező pedig több mint 100 ezer forint értékű társadalmi munkával szintén hozzájárult a beruházáshoz.

– Bár a terület az iskolához tartozik, amelyet 2011-ben át­­adtunk az egyházmegyének, természetes volt, hogy finanszírozzuk a felújítást – mondta el Búza Zsolt polgármester. – Egy helyi vállalkozót kértünk meg a kivitelezésre. A régi be­tont felbontották, újat terítettek le és a pályát körbeszegélyezték. Az aszfaltpályát pedig összekötötték a műfüves pályával, eddig ugyanis ez nem volt megoldott.

A pálya felfestésének költségét az iskola vállalta magára, ahogyan az új kapuk beszerzését is, melyeket a biztonságosság jegyében a földhöz rögzítenek. A település központjában lévő sportpályára felszerelnek majd kosárlabdapalánkokat is, de alkalmas lesz teniszezésre, kézilabdázásra és focizásra is. A beruházás hamarosan teljesen be­­fejeződik, onnantól kezdve pe­­dig a helyiek bármikor használhatják majd. Míg a műfüves pályán csak felügyelettel lehet játszani, itt bárki kedvére sportolhat, amikor eszébe jut vagy össze tud szedni hozzá egy csapatot.