ÚtON: Elkészült a Retek utca, zavartalan a közlekedése

A legfrissebb közlekedési információk.

Bevezető fő útjainkon élénk a mozgás, körutakon, sugárutakon is egyre többen vannak lámpáknál kisebb sorok alakulnak ki. Hidakon már be lassult a haladás, hidak előtt sorok vannak. Dugonics tér, Aradi Vértanúk terén, Kelemen utcán, Boldogasszonyon már lépésben lehet haladni. Csillag térnél is minden irányból sokan vannak lassú haladásra kell készülni, viszont a Retek utcában elkészültek az útmunkával zavartalan a közlekedés. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.