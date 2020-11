Rengetegen vannak az utakon. Vezessenek óvatosan!

Belvárosban a Dugonics tér környéke minden irányból be van állva, de a Somogyi utca, Oskola utca, Stefánia is tele van. Nagykörúton is lámpától – lámpáig érnek a sorok és a külső körúton sincs hiány járműből. Budapesti körúton végig ér a sor, Csillagtérnél is araszolás van.

Sugárutakon kifelé – befelé sokan vannak, hidakon folyamatos a haladás.