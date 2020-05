Meglepően sok a jármű mindenfelé. A Tisza Lajos körúton lépésben lehet haladni, de tele van a Somogyi utca, az Oskola utca és a Stefánia is. A nagykörúton és a külső körúton is sokan vannak, a lámpáknál sorok alakulnak ki. A sugárutakon kifelé és befelé is van mozgás, a hidak jól járhatóak .

A bevásárlóközpontok környékén vadászni kell a parkolót.