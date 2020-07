Van, akinek üzlet a vérszívók inváziója – Kapós lett a szúnyogháló

Akinek eddig nem volt szúnyoghálója, most az is szereltet – a vérszívók inváziója miatt nagy most a kereslet erre a szolgáltatásra. A várólista a duplájára nőtt: aki most unta meg, hogy éjszaka a zümmögés forrását keresi, nagyjából két hétre kap időpontot.

Nyaralásra alkalmas időjárás alig, szúnyog viszont rengeteg van idén nyáron. A szabadtéri programokat mindkettő jelentősen meg tudja keseríteni, ha azonban a vérszívók otthonainkba is bejutnak, az éjszakai nyugalomnak is lőttek. Nem vé­­letlen, hogy ebben a szezonban jelentősen megnőtt a szúnyogháló-készítéssel foglalkozó cégek forgalma: az elviselhetetlen állapotok sokakat késztettek arra, hogy ilyen védőeszközöket szereltessenek fel. – Érezhetően megnőtt a for­galom, a szerelőre pedig az ed­­digi egy helyett most már átlagosan két hetet kell várni – osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Horváth Gábor, a Hondella-Ablak Kft. ügyvezetője. Mint mesélte, vannak ügyfeleik, akiknek eddig egyáltalán nem volt szúnyoghálójuk, és most döntöttek úgy, hogy felszereltetik, és olyanok is, akik pluszban kérnek a korábbiak mellé. – Ma már minden típusú ablakra, sőt ajtókra is lehet szúnyoghálót szerelni. Utóbbit egyre gyakrabban kérik er­­kély vagy bejárat esetében is. A fehér az alapszín, de bármilyen színűre lehet a hálót festeni, akár fa hatásúra is. A régen mindenhol látható, zöld típus ma már nem divat, bár volt olyan ügyfelünk, aki kifejezetten ezt kérte. Ő Fradi-drukker volt – árulta el a cégvezető. A szúnyoghálók árát négyzetméterben számolják, ami most 4400 forint körül indul. – Ez, ellentétben a házilag fel­­ragasztott típusokkal – szin­­te örök darab: ha nem éri mechanikai hatás, csak takarítani kell időnként. Ráadásul a folyamatos modernizálódás sem érinti ezt a piaci szegmenst: gyakorlatilag egy évtizede ugyanazok a megoldások léteznek, így attól sem kell tartani, hogy egy idő után elavult, vagy divatból kiment szúnyoghálót kell nézegetni a lakásunkban – tette hozzá Horváth Gábor.