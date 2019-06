17 év után először nem vadásznak bálnára idén Izlandon

Elmarad a bálnavadászat idén Izlandon, 17 év után először.



Izlandon két cég foglalkozik bálnavadászattal, közülük a csukabálnákra szakosodott IP Utgerd ehf. csütörtökön közölte, hogy idén nem próbálkozik csukabálnák elejtésével, mert a halászati tilalmi övezet határainak kitolása miatt túl költséges lenne a bálnavadászat.



A nagytestű tengeri emlősök közül a legkisebbnek számító - legfeljebb 11 méteresre és nyolctonnásra megnövő - csukabálna húsát főként a hazai piacon fogyasztják, helyette a halásztársaság, amely tavaly hat példányt fogott ki, idén a tengeri uborkákra koncentrál.



A másik bálnavadász-társaság, a Hvalur hf., amely főleg japán exportra ejt el közönséges barázdásbálnákat, már június elején közölte, hogy idén lemond a bálnavadászatról a távol-keleti eladási nehézségek miatt, de azért is, mert idén későn adták ki a halászati engedélyeket, és a hajóknak nem volt elég idejük a felkészülésre.



A közönséges barázdásbálna a második legnagyobb cetféle, 24 méteresre és 45-64 tonnásra is megnőhet. Izlandon tavaly 145 példányt ejtettek el belőle.



Természetvédelmi szervezetek örvendezve nyugtázták, hogy a halászati vállalatok döntése nyomán idén 209 barázdásbálna és 217 csukabálna "menekülhet meg a kínhaláltól az izlandi vizeken" - a reykjavíki kormány ugyanis évente ennyi bálna leölését engedélyezte 2023-ig, az állatokat pedig a sok szenvedést okozó robbanószigonnyal ejtik el.



Az 1986-ban életbe lépett nemzetközi moratóriummal dacolva Izland 2003-ban "tudományos kutatások" örvén újrakezdte a bálnavadászatot, 2006-tól pedig a vállaltan üzleti célú lehalászást is.



Hosszú évek után idén július 1-jétől Japán is felújítja a nyíltan kereskedelmi célú bálnavadászatot.



