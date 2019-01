A gyermekvállalás ellen, a migránsok mellett szólalt fel egy volt francia miniszter

Az M1 Híradójában elhangzott , az egykori környezetvédelmi miniszter szerint a fejlett országok szennyezik leginkább a környezetet, ennek az ökológiai árát pedig úgy fizethetik meg, ha minél több bevándorlót fogadnak be.Yves Cochet úgy fogalmazott: „ahhoz, hogy megmenthesd a bolygót, fogadj örökbe egy bevándorlót, ahelyett, hogy saját gyereked lenne". A francia baloldali politikus szerint erre úgy lehet rávenni az európai családokat, ha megfordítják a családtámogatási rendszert.Ő azokat a szülőket támogatná, akiknek egy gyerekük van, a második gyerek után csökkentené, a harmadik gyermek születésével pedig elvenné a családi pótlékot. Az egykori francia miniszter indul a tavaszi európai parlamenti választáson is, méghozzá a francia zöldpárt színeiben, vagyis abban a frakcióban ülne, amelyben most Judith Sargentini is.