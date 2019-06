A thaiföldi barlangból kimentett fiúk közül ketten is búvárként szeretnének szolgálni a thai haditengerészetnél

Szeretném valahogy meghálálni az országnak. Egyébként pedig ezek a búvártisztek nagyon menően néznek ki"

A thaiföldi Tham Luang-barlangrendszerből tavaly kimentett gyerekek közül ketten is búvárként szeretnének szolgálni a thai haditengerészet egyik speciális egységénél - mondták el a fiatalok hétfőn, a mentőakció egyéves évfordulóján rendezett sajtótájékoztatón.- mondta a 15 éves Pradzsak Szutham, az észak-thaiföldi barlangnál kialakított múzeumban tartott sajtótájékoztatón.Az ifjúsági focicsapat 12 tagja és edzőjük 2018. június 23-án látogatott el a Bangkoktól 1000 kilométerre fekvő Tham Luang-Khun Nam Nang Non-barlangba. A hirtelen áradás miatt azonban több mint két hétre csapdába estek a barlang egy száraz pontján. Kiszabadításukra nemzetközi mentőexpedíciót szerveztek tapasztalt barlangi búvárok.A mentőalakulatoknak végül július 10-ig sikerült mindenkit a felszínre hozniuk, de a 38 éves Szaman Kunan, aki korábban a thai haditengerészet búvárja volt, életét vesztette a veszélyes művelet során. A férfinak emléket állító bronzszobor a barlang bejáratánál kapott helyett."Óriási megtiszteltetés, hogy thai állampolgárságot kaptunk, ami az élet sok területén, beleértve a focit és az oktatást is, új lehetőségeket nyit meg előttünk" - jegyezte meg a 15 éves Adul Szam-on, aki csakúgy, mint két másik csapattársa és edzőjük, hontalan volt, mielőtt tavaly augusztusban thaiföldi állampolgárságot kapott.A megmenekült csapat számos tévéműsorban, köztük az amerikai The Ellen Show-ban is megjelent azóta és a történetből több filmes feldolgozás is készül. Szeptemberben kerül a thaiföldi mozikba a The Cave című játékfilm és egy Netflix-produkció is készül.