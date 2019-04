Assange szabadon bocsátását követelik Ecuador londoni nagykövetségénél - Fotók, Videó

Julian Assange, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója szabadon bocsátását követelik Ecuador londoni nagykövetségénél, ahol a Scotland Yard őrizetbe vette Assange-t.

Ecuador visszavonta Julian Assange diplomáciai menedékjogát, őrizetbe vették a WikiLeaks alapítóját

Őrizetbe vette a Scotland Yard csütörtökön Julian Assange-t, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítóját, aki évek óta Ecuador londoni nagykövetségén tartózkodott.Egyelőre nem tudni, miért jött ki Assange a követségi épületből, s hogy van-e valami háttéralku a brit hatóságok és az újságíró között. Az közismert volt, hogy az utóbbi időben megromlott a nagyköveség és Assange viszonya. Lenin Moreno ecuadori elnök közben bejelentette, visszavonta az Assange-nak adott menedéket, mert az újságíró többször is megsértette a nemzetközi jog szabályait - írja a HVG Ecuador visszavonta Julian Assange diplomáciai menedékjogát - jelentette be csütörtökön a Twitteren Lenín Moreno ecuadori elnök.Az államfő azzal indokolta a döntést, hogy a Wikileaks internetes kiszivárogtató portál alapítója többször megsértette a nemzetközi egyezményeket.Moreno hozzátette: Ecuador szuverén döntéséről van szó, és Quito biztosítékot kapott Nagy-Britanniától arra, hogy nem adja ki Assange-t olyan országnak, amelyben halálbüntetés fenyegetné.Assange Ecuador londoni nagykövetségén kapott menedéket hét évvel ezelőtt, és azóta ott élt.A latin-amerikai történelem legnagyobb árulásával vádolta meg Lenín Moreno ecuadori elnököt elődje, Rafael Correa, miután az ország visszavonta a londoni nagykövetségén élő Julian Assange diplomáciai menedékjogát, akit azonnal őrizetbe is vettek az Egyesült Királyságban.Correa arról írt csütörtökön a Twitteren, hogy ezen döntéssel megalázták Ecuadort, és veszélybe sodorták a Wikileaks internetes kiszivárogtató portál alapítójának életét.Úgy vélekedett, hogy "ez olyan bűn, amelyet az emberiség soha nem fog elfelejteni".Az előző ecuadori államfő két éve Brüsszelben él, ide menekült ugyanis országából, ahol bíróság elé kellene állnia egy emberrablási ügy miatt.