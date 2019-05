"Bombaként ható beismerés": volt UFO-kutatási programja a Pentagonnak

A Pentagon szóvivője elismerte szerdán, hogy az amerikai védelmi minisztériumnak éveken keresztül volt egy UFO-kutatási programja.



Christopher Sherwood a New York Post című lapnak küldött közleményében erősítette meg, hogy az amerikai kormányzatnak valóban volt titkosított UFO-programja vagy ahogyan fogalmazott: "azonosítatlan légi jelenségek" vizsgálatait célzó programja.



A programot 2012-be ugyan lezárták, de a szóvivő szerint a minisztérium változatlanul vizsgálódik, ha "azonosítatlan tárgyakról" vagy "idegen űrjárművekről" érkezik bejelentés.



"A védelmi minisztérium mindig aggodalmasan megvizsgál minden, a környezetünkben észlelt ismeretlen repülőgépet, továbbá beazonosít minden idegen tárgyat, amely fenyegetést jelenthet hazánkra" - fogalmazott közleményében a szóvivő. Hangsúlyozta egyúttal, hogy a tárca a továbbiakban is kivizsgál "azonosítatlan légi járművekről vagy tárgyakról" érkező minden bejelentést. Ennek célja az Egyesült Államok védelme, valamint az Egyesült Államok ellenfeleitől érkező esetleges támadások elhárítása.



A New York Post megszólaltatta Nick Pope angol írót-újságírót, aki korábban az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának munkatársa volt, és többször foglalkozott az brit kormányzati UFO-kutatásokkal. Pope szerint a Pentagon közleménye "bombaként ható beismerés". Emlékeztetett arra, hogy az amerikai minisztérium korábbi közleményei csupán homályosan, kétértelműen fogalmaztak, és azt engedték sejtetni, hogy amit a közvélemény UFO-kutatásként emlegetett, az nem volt más, mint egyszerűen az új típusú repülőgépek, rakéták, drónok miatti aggodalomból eredő kutatás.



John Greenewald Los Angeles-i producer, aki honlapot működtet ufókkal foglalkozó, de már nem titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, ugyancsak meglepőnek és példátlanul őszintének minősítette a Pentagon közlését. Ugyanakkor reményét is kifejezte, hogy a minisztérium további részleteket hoz nyilvánosságra a kutatásokról.



A Pentagon UFO-kutató programjáról a nyilvánosság előtt először 2017-ben esett szó, amikor maga a Pentagon hozott nyilvánosságra egy 33 másodperces videót, amelyen az amerikai légierő két vadászgépe egy "beazonosítatlan tárgyat" vett üldözőbe a kaliforniai San Diego partjainál, még 2004-ben. Harry Reid, Nevada akkori demokrata párti szenátora a The New York Times című lapnak elismerte, hogy ő szorgalmazta a Pentagon-program évi 22 millió dolláros kongresszusi támogatásának megszavazását.



Harry Reid a szóvivője révén jelezte: nem kívánja kommentálni a Pentagon közleményét.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)