Bombariadó a bíróságokon - Hibázott a fenyegető

A 23 éves férfi április 10-én a 112-es segélyhívón, telefonon jelentette be, hogy bomba van egy járásbíróságon. El akarta kerülni a tárgyalást, mert bűnrészességgel vádolták egy csalásban – írta a Paraméter cikkéből a 24.hu Mivel nem pontosította, melyik intézményben van a robbanószer, a rendőrségnek országszerte lépnie kellett. Néhány percen belül minden tervezett tárgyalást töröltek, evakuálták a bíróságokat. Az épületeket átkutatták, de nem találtak bombát.A rendőrség elkapta a fenyegetőt, aki beismerte tettét, ráadásul az is kiderült, az ő tárgyalását egyébként is másnapra tűzték ki a Nagyszombati Járásbíróságon, ahol azt meg is tartották.A rendőrség jelenleg azt összegzi, mekkora kárt okozott a hamis riasztással. Csak ezért 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.