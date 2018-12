Brexit - A brit kormány egy újabb tagja távozik

Sam Gyimah tudományért és felsőoktatásért felelős államtitkár - aki a 2016-os népszavazás előtt az ország uniós tagságának megtartásáért kampányolt - a The Daily Telegraph című lapban szombaton megjelent közleményében azt írta: az EU-val megkötött kilépési megállapodás azt jelenti, hogy Nagy-Britannia nem alakítója, hanem csak végrehajtója lesz az új nemzetközi szabályoknak, és Maynek nem szabad kizárnia egy újabb brit népszavazás lehetőségét, mert szerinte a társadalom nem fogja elviselni ezt a presztízsveszteséget.



"Egyre inkább egyértelművé vált számomra, hogy a megállapodástervezet nem a brit érdekeket szolgálja, és ha megszavazzuk, akkor a vesztünkbe rohanunk vele. El fogjuk veszíteni az irányítást nemzetünk sorsa felett" - írta Gyimah közleményében. Mindazonáltal dicsérte a kormányfőt "határozottságáért és elszántságáért".



A tudományért is felelős államtitkár lemondásának közvetlen előzménye, hogy Theresa May elismerte: Nagy-Britannia a kilépés után nem fogja tudni használni az EU Galileo űrprogramját védelmi vagy a hazai infrastruktúrát támogató célokra, mert London nem tudott megállapodni az unióval arról, hogy használhassa a program titkosított jelzőrendszerét. Pedig Nagy-Britannia 1,3 milliárd eurót fektetett a program kifejlesztésébe.



"A Galileo csak ízelítő abból, hogy mi vár az országra a kilépés után" - jelentette ki Gyimah.