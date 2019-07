Életfogytiglant, plusz 30 évet kapott a Köpcös

Életfogytig és további 30 évig tartó börtönbüntetésre ítélték a Köpcös (El Chapo) néven ismert mexikói Joaquín Guzmán volt drogbárót szerdán New Yorkban.



A 62 éves bűnözőt ténylegesen letöltendő börtönre ítélték, vagyis nem helyezhető feltételesen szabadlábra.



Guzmánt februárban találta bűnösnek egy brooklyni esküdtszék kábítószer-kereskedelemben, többszörös emberrablásban, kínzásban és gyilkosságban. Az utolsó szó jogán El Chapo szerdán azt állította, hogy a bírósági tárgyalás nem volt tisztességes, ügyvédjei pedig bejelentették, hogy fellebbeznek.



Guzmán az úgynevezett Sinaloa kartell, Mexikó sokáig legnagyobb és legerőszakosabb kábítószerkereskedő hálózatának vezetője volt, s bár minden idők egyik leghírhedtebb bűnözője, az amerikai sajtó szerint hazájában, elsősorban szűkebb pátriájában, Sinaloa államban sokan egyfajta Robin Hoodként tekintettek rá.



2016-ban tartóztatták le Mexikóban - ahol korábban kétszer is megszökött a börtönből - és rövid időn belül kiadták őt az Egyesült Államoknak. Pere 2018-ban kezdődött meg, 17 pontban emeltek ellen vádat. Becslések szerint az általa vezetett és működtetett bűnszervezet napi tízmillió dollár értékben csempészett kokaint az Egyesült Államokba.



Guzmán neve az 1980-as években vált ismertté, amikor bűnszervezete föld alatti alagutakat építtetett a mexikói-amerikai határon, lehetővé téve ezzel, hogy más kábítószerkereskedő bandáknál gyorsabban csempéssze be a kokaint, heroint, marihuánát az Egyesült Államokba.



Az 1990-es években már - véres leszámolások után - a Sinaloa kartell a világ egyik legismertebb bűnöző szervezete volt. 2016-ban titokban, egy rejtekhelyen interjút adott Sean Penn, Oscar-díjas amerikai színésznek, és ez segítette hozzá a mexikói hatóságokat ahhoz, hogy elfoghassák őt. Bűnszervezetének több tagját már korábban letartóztatták és kiadták az Egyesült Államoknak.