Elkerülhetetlen a brit részvétel az EP-választásokon

Most már elkerülhetetlen Nagy-Britannia részvétele a hónap végén esedékes európai parlamenti választásokon, mivel nincs elég idő a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikálására az EP-választásokig - mondta kedden a brit kormány kabinetirodájának vezetője.



David Lidington, aki e beosztásában Theresa May miniszterelnök helyettesének számít, a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: Nagy-Britanniának jogi kötelezettsége a részvétel az EP-választásokon, ha kilépése az Európai Unióból addig nem válik törvényesen hatályossá.



Tekintettel azonban arra, hogy az EP-választásokig milyen kevés idő maradt, "sajnálatos módon" ez már nem lehetséges, így az európai parlamenti választásokat Nagy-Britanniában is megtartják.



Hozzátette: a kormány megkétszerezi erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a Brexit ne késsen sokat az EP-választások után, és "ideális esetben" a megválasztott brit EP-képviselőknek már nem is kell majd elfoglalniuk helyüket az Európai Parlamentben.



Az újjáválasztott Európai Parlament várhatóan júliusban tartja alakuló ülését.



David Lidington a keddi BBC-interjúban kijelentette: a kormány reményei szerint a nyári brit politikai szünetig a végére lehet jutni a Brexit-megállapodás ratifikációs folyamatának.



A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg, de az EU-val novemberben kötött Brexit-megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor elvetette, és Theresa May emiatt kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását.



Az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet. Ennek feltétele azonban az, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie az európai parlamenti választáson, ha a brit parlament május 22-ig nem ratifikálja a kilépési megállapodást.



Keddi BBC-nyilatkozatában David Lidington gyakorlatilag hivatalosan elismerte, hogy az 585 oldalas Brexit-megállapodás ratifikációja a május utolsó teljes hetének végén esedékes EP-választásokig már nem lehetséges.



Ha a májusi határnapig nincs elfogadott Brexit-megállapodás, és London az EP-választásokon sem lett volna hajlandó részt venni, akkor a brit EU-tagság elvileg június 1-én megállapodás nélkül megszűnt volna. A rendezetlen kilépés azonban gyakorlatilag lekerült a napirendről, miután a londoni alsóház képviselőinek többsége az elmúlt hetekben több szavazáson is tudatta, hogy ehhez nem járulna hozzá.



A brit EU-tagság az október 31-i határidő előtt is megszűnhet rendezett módon, ha a londoni parlament addig ratifikálja a Brexit-megállapodást. Ebben az esetben Nagy-Britannia a ratifikációt követő hónap első napján kiléphet az EU-ból.



A kormány a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetésével tárgyal hetek óta egy olyan kompromisszumos megoldásról, amely lehetővé tehetné a többség megteremtését a Brexit-megállapodás elfogadásához, bár a konzervatív frakció keményvonalas Brexit-tábora rendszeresen figyelmezteti Theresa Mayt arra, hogy ne próbálja a kormányoldal megkerülésével, munkáspárti voksokkal elfogadtatni a kilépési egyezményt.



A frakció részéről egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányfőre annak érdekében, hogy mielőbb távozzon, vagy legalább ismertesse lemondásának várható időpontját.



May már hetekkel ezelőtt jelezte, hogy hajlandó távozni a Konzervatív Párt és a kormány éléről, ha a parlament elfogadja a Brexit-megállapodást, de részleteket távozásának menetrendjéről nem közölt.



A brit EP-választásokat május 23-án tartják, de a kormány már az elmúlt hetekben megtette a jogi lépéseket a választási részvétel előkészítésére.



Ennek jegyében a brit választóknak a lakhelyük szerint illetékes helyi tanácsok már ki is küldték a választási regisztrációhoz szükséges dokumentumokat.



Ezt a formanyomtatványt megkapták a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok is, akik szintén jogosultak a részvételre a nagy-britanniai helyhatósági és EP-választásokon.



Nekik május 7-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy részt kívánnak-e venni a brit EP-választásokon, vagyis kedd az utolsó nap, amikor ezt még megtehetik.



